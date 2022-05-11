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Bursa Zafer Plaza'da tavan çöktü, büyük panik yaşandı

Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:39
Bursa Zafer Plaza'da tavan çöktü, büyük panik yaşandı

Bursa Zafer Plaza'da tavan çöktü, büyük panik yaşandı



Bursa'da Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu an can kaybı ya da yaralı bilgisi yok" diye konuştu.


Alışveriş merkezi tahliye edilirken, ekipler de enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar kapsamında bina yıkımı yapılırken, sarsıntı meydana geldiği ve mağaza tavanının bu sırada çöktüğü iddia edildi.

AVM'Yİ BİR ANDA TOZ BULUTU KAPLADI

Edinilen bilgiye göre, Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesinde alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. 


O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan yurttaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi sevkedildi. 

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YA DA YARALI BİLGİSİ YOK

Haber Global'de açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu an can kaybı ya da yaralı bilgisi yok" dedi. 

BURSA VALİSİ: ÇÖKME, MAĞAZANIN ASMA KATINDA MEYDANA GELDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" diye konuştu.

İTFAİYE EKİPLERİ: 'ÖLEN YA DA YARALANAN YOK'

Tavanının bir kısmı çöken zincir giyim mağazasında itfaiye ve AFAD ekiplerinin enkazda arama çalışmaları tamamlandı. İtfaiye yetkilileri, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını açıkladı.

ZAFER PLAZA'DAN AÇIKLAMA

Mağazanın bulunduğu alışveriş merkezi yönetiminden de açıklama yapıldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Plaza AVM'de öğle saatlerinde bir mağazamızın tavanında alçıpan çökmesi yaşanmıştır. Olay sonrası itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM'miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla AVM'miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır."

Alışveriş merkezinin teknik müdürü Elektrik Mühendisi Hasan Kılıç ise çöken bölümde incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Kılıç, çökmenin, 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında bir binada başlatılan yıkım çalışmaları nedeniyle meydana geldiği yönündeki iddialarıyla ilgili, "İtfaiye ve AFAD daha doğru açıklama yapacaklardır. Ama alçıpan tavanda olduğu için ilk görüşümüz o yönde değil. Alçıpan tavanın çok küçük bir kısmı, bir bölümü çöküyor. AFAD ve itfaiye ekipleri onay verdikten sonra temizlik çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Torunlar AŞ. tarafından Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi’nde Boyner mağazasının yıkımı gerçekleştiriliyor. Boyner mağazası da Zafer Plaza alışveriş merkezinin bir parçası olarak biliniyor.
 

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