Burundan uygulanan sprey aşının insan deneylerine başlanıyor



Sprey şeklinde burundan uygulanacak olan aşıyı geliştiren ekibin arkasında ise Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Ahlatcı Holding var. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen aşı çalışmalarında gelinen noktanın önemini vurgulayan Ahlatcı Holding ve Nanografi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Türk bilim insanlarının imza attığı bu proje hem Türkiye hem de dünya için büyük önem taşıyor. Yürüttüğümüz çalışmayla, ülkemiz için üzerimize düşeni yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını önlemek için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, yerli ve milli aşı çalışmalarından da güzel haberler geliyor. Bilim insanlarına verdiği desteği sürdüren Ahlatcı Holding’in bünyesinde yer alan Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Nisan ayında insan deneylerine başlanacak olan Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşısı klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey şeklinde uygulanacak. Aşının bu teknolojisi sayesinde virüs ile daha etkin mücadele edilebileceği öngörülüyor. Yerli aşının, mutasyon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden modellenebilmesi de Covid-19 ile mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

40 bilim insanı bir araya geldi

ODTÜ Teknokent bünyesindeki Nanografi Nano Teknoloji çatısı altında faaliyete başlayan Türk bilim insanları tarafından yürütülen yerli aşı projesi ülkemizin sahip olduğu gelişmiş Ar-Ge birikiminin de bir göstergesi. Bugüne dek pek çok öncü nanoteknoloji ürünü patenti almayı başarmış bir ekip tarafından geliştirilen yerli aşı projesi, 40 Türk bilim insanını bir araya getirerek büyük bir bilimsel çalışma zemini oluşmasını da sağladı.

Oda sıcaklığında taşınabiliyor ve saklanabiliyor



Ahlatcı Holding, aşının tüm gelirini devlete bırakacak

Yenilikçi bir aşı türü olan intranazal aşı RNA ve inaktif aşı teknolojisinden farklı olarak protein temelli olarak tasarlandı. İçerisinde virüs veya virüs benzeri bir parçacık bulunmuyor. Ayrıca hayvan deneyleri de tamamlanmış durumda. Intranazal aşıyla ilgili konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şunları söylüyor: “Aşı oda sıcaklığında taşınabiliyor ve saklanabiliyor. Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda girmesini engelleyebiliyor. Diğer aşıların, kan hücreleriyle karşı karşıya gelene kadar hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla aşılı kişilerin virüsü alıp başkalarına bulaştırmasını da engelliyor. Bu şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir şey değil. Uygulaması çok kolay, enjektör girmiyor. Aşı kararsızlığını azaltıyor.”

Aşıyı geliştirmekte olan Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “Koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerimize düşeni yerine getirmek amacıyla alanında uzman 40 bilim insanını Nanografi çatısı altında bir araya getirdik. Yerli aşı çalışmasını ülkemiz için üzerimize düşen bir vazife olarak görüyoruz. Bu çalışmayla birlikte ülkemizin bilim insanlarının neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz. Nisan ayında aşının insan deneylerine başlayacağız. Bu yıl içerisinde ayda 25 milyon doz, yılda da 300 milyon doz üreterek ülkemizin ihtiyacının tamamını karşılayacağız” dedi.

Türkiye'nin ilk, bölgenin ise en büyük hacimli nanoteknoloji yatırımı

Ahmet Ahlatcı, “Grafen Seri Üretim Tesisi Türkiye'nin ilk, bölgenin ise en büyük hacimli nanoteknoloji yatırımı olacak. Bu yatırımla yıllık grafen üretiminde 100 tonun üzerine çıkacağız. Bu üretim hattı grafen üretiminin zorluklarının çözüldüğü, kullanıcı dostu bir model” şeklinde sözlerine devam etti.

Ahlatcı Holding hakkında:

Bereketli Anadolu'nun parlayan yıldızı Ahlatcı Holding, altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde yer alan 43 şirketiyle hizmet veriyor. Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı konusunda en üst sıralarda yer alan Ahlatcı Holding, 6 farklı sektörde 4.100 çalışanıyla, Çorum'un istihdam kaynağı. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 26 ülkeye ihracat yapan Holding, 1.3 milyar doları aşan bir ihracat hacmine sahip. Holding, ana faaliyet alanı olan kuyumculuk ve altın sektörlerinde Türkiye iç pazarının en büyük tedarikçilerinden biri. Bu ülkenin bereketli topraklarının gücünü, uluslararası alanda hak ettiği değere taşımayı amaçlayan Ahlatcı Holding, doğaya ve insana artı değer sağlarken, uluslararası alanda yenilikçi anlayışıyla fark yaratmayı hedefliyor. www.ahlatci.com.tr

Nanografi Nano Teknoloji AŞ hakkında:

ODTÜ Teknokent bünyesinde 2011 yılında Türk mühendisleri tarafından yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Nanografi Nano Teknoloji AŞ. bir Ahlatcı Holding firmasıdır. Şirket, 2011 yılından bu yana edindiği tecrübelerle kritik alanlarda yaptığı çalışmalarla “yerli ve milli”, katma değeri yüksek ve kritik öneme haiz iş alanlarındaki çalışmalar sürdürüyor. Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK ve diğer bilimsel enstitüler arasında müşterek çalışmalar yaparak, nano teknoloji alanında önemli katkılar sunmaya gayret ediyor. Dünya çapında 100 kadar ülkede, en büyük teknoloji ve sanayi şirketlerine, üniversiteler ve enstitülere üretim ve AR-GE desteği veriyor. Türkiye’de ticari amaçlı karbon nanotüp üreten ilk firma olan Nanografi’nin, 2020 yılı itibari ile yüksek üretim kalitesi, ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi kalite belgesi ile sertifikalandı. Şirket bünyesinde dünyanın en büyük grafen seri üretim tesislerinden biri olan ve yıllık 100 tonluk grafen üretim kapasitesine sahip Grafen Seri Üretim Tesisi de bulunuyor. www.nanografi.com.tr/