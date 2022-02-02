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Büyükçekmece'de gizemli kazı | Polis ikipleri nöbet tuttti

İstanbul'da iş makinaları ile arazide yapılan kazı çalışmasa sabah erken saatlere kadar sürdü. Polis helikopterleri kazı sırasında gece boyunca devriye gezdi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:31
Büyükçekmece'de gizemli kazı | Polis ikipleri nöbet tuttti

Büyükçekmece'de gizemli kazı | Polis ikipleri nöbet tuttti


Büyükçekmece sınırları içerisinde yer alan bir arazide iş makinaları ile yapılan kazı sırasında havadan polis ekipleri de destek verdi. 

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan açıklama bekleniyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

ARAZİDE YENİ ARAMA 

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
KazıBüyükçekmece
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