Büyükçekmece'de gizemli kazı | Polis ikipleri nöbet tuttti
Büyükçekmece sınırları içerisinde yer alan bir arazide iş makinaları ile yapılan kazı sırasında havadan polis ekipleri de destek verdi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.
ARAZİDE YENİ ARAMA
Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.