Büyükçekmece'de gizemli kazı | Polis ikipleri nöbet tuttti



Büyükçekmece sınırları içerisinde yer alan bir arazide iş makinaları ile yapılan kazı sırasında havadan polis ekipleri de destek verdi.

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan açıklama bekleniyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

ARAZİDE YENİ ARAMA

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

