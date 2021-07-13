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Büyükşen Cinayeti | Konya'da 24 gözaltı var

Müge Anlı'nın programıyla birlikte Türkiye'nin gündemine giren Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen cinayetinde Konya'da 24 kişi gözaltına alındı. 

13 Temmuz 2021 Salı 11:40
Büyükşen Cinayeti | Konya'da 24 gözaltı var

Büyükşen Cinayeti | Konya'da 24 gözaltı var


Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Konya Karatay'ta Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kurulan özel ekip, bu sabah operasyon düzenledi. Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Konya Karatay'daki olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

OSMAN BÜYÜKŞEN'İN GİRİŞİMLERİ SONUCUNDA ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen’in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı.

BÜŞRA VE UĞUR KARDEŞLER DAHİL 24 GÖZALTI

Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılarla ilgili açıklaması şöyle:

"03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen’in öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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