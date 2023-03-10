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Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi

Deprem bölgesinde kurulan çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı, kaza sırasında bir kadın hayatını kaybetti, bir kadın ise hastaneye kaldırıldı.

10 Mart 2023 Cuma 22:20
Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi

Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi

Diyarbakır'da, depremde evlerini kaybeden yurttaşlar için oluşturulan çadırkentte yaşayan H.D. isimli kadın ve M.Ç.'ye otomobil çarptı. H.D. olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç. ise ağır yaralandı.

Diyarbakır-Silvan karayolu üzerindeki bulunan çadırkent girişinde H.D., isimli kadın ve M.Ç., karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BEF 31 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Sürücü daha sonra yan tarafta bulunan 34 DDA 464 plakalı otomobile de çarparak yoldan çıktı.

Kazada H.D., isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç., ise ağır yaralandı. Çadırkent içerisinde bulunan sağlık görevlilerinin anında müdahale etmesiyle M.Ç., ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde yol tek taraflı olarak kapatıldı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken; polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. 

Anahtar Kelimeler:
KazaDeprem BölgesiçadırkentDiyarbakır
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