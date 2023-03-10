Çadırkentte feci kaza, 1 kişi can verdi
Diyarbakır'da, depremde evlerini kaybeden yurttaşlar için oluşturulan çadırkentte yaşayan H.D. isimli kadın ve M.Ç.'ye otomobil çarptı. H.D. olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç. ise ağır yaralandı.
Kazada H.D., isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç., ise ağır yaralandı. Çadırkent içerisinde bulunan sağlık görevlilerinin anında müdahale etmesiyle M.Ç., ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde yol tek taraflı olarak kapatıldı.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken; polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.