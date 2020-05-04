Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu



Evinde vahşi bir cinayete kurban giden 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, cinayetinde yeni deliller bulundu. 5 Haziran 2000'de yani bundan tam 20 yıl önce evinde bıçaklanarak öldürüldü. Vahşi şekilde bıçaklanarak ve eziyet edilerek öldürülen 15 yaşındaki çocuğun katil zanlısı halen meçhul…



KATİLİN KANLI AYAK İZLERİ

Edinilen bilgilere göre sırrı halen çözülemeyen cinayetin işlendiği apartman dairesinde Çağla Tuğaltay evinde yalnızdı. Kapıda zorlama yoktu, yani cinayeti tanıdık bir kişi işlemiş olabilirdi. Evden hırsızlık da yapılmamıştı.

İstanbul'da 20 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın ölümüyle ilgili dava önümüzdeki ay zaman aşımından düşecek. Dosyanın kapanmasına kısa süre kala faili meçhul cinayet dosyasındaki katil zanlısının kanlı ayak izleri ortaya çıktı. İzleri değerlendiren Adli Tıp uzmanları ayak izlerinden katilin boyu ve kilosunun belirlenebileceğini ve başka delillerle birleştirildiğinde şüphelinin bulunmasına yardım edeceğini düşünüyor. Yıllar sonra Tuğaltay cinayetinde elde edilen bir diğer bilgi de katilin cinayeti sol eliyle işlediği oldu



KATİL ELLERİNİ YIKAYIP EVDEN ÇIKTI

Hatta katil zanlısının olaydan sonra mutfaktaki lavaboda elini yıkayıp olay yerinden kaçtığı tespit edildi. HABERTÜRK, katili yıllardır polis tarafından aranan ancak dava dosyasındaki konuşulmayan bir fotoğrafa ulaştı. Fotoğraflar, olay yerinde polis tarafından çekilerek dosyaya konulan katilin ayak izleriydi. Ayak izleri mutfak bölümünde ve dairenin koridoruna yer alıyordu.

"ŞÜPHELİNİN BOYU VE KİLOSUNU GÖSTERİR"

Çağla Tuğaltay cinayeti işlendiği tarihte Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan ve Çağla’nın otopsi raporunda imzası olan Profesör Halis Dokgöz yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları HABERTÜRK için değerlendirdi. Halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Halis Dokgöz, ”Yerlerde bulunan kanlı ayakkabı izleri incelenmemiş. Olay yerindeki ayakkabı boyutundan kişinin boyu ve kilosunu tahmin etmek mümkündür" dedi.

"KATİLİN SOLAK OLDUĞU BELİRLENDİ"

Çağla'nın cinayet dosyasının zaman aşımına uğramasına sayılı günler kala, katil zanlısı ile ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı. Cinayetin işleniş ve bıçağın kullanış şekline göre katil zanlısının solak olduğu da tespit edildi. Prof. Dr. Dokgöz, olay yeri bilgilerine göre katil zanlısının, Çağla'yı arkadan tutup bıçağı boğazına sapladığını söyledi.



Dokgöz, "Boğaz bölgesindeki kesi adlı tıpta boğazlama olarak tanımlanan orjini cinayet olan bir şiddet türüdür. Ve bu boğazlama, boynun sol yanında keside görülen kuyruk yaranın oluşum yönünü gösterir. Bu da boyundaki kesinin sağdan sola doğru olduğunu yani katilin sol elini kullanarak sağdan sola doğru bu eylemi yaptığını gösterir. Yani katil solaktı. Solak olma olasılığı çok yüksek" dedi.

14 YIL SONRA DNA ÇIKMIŞTI

Çağla cinayeti ile ilgili sürdürülen soruşturmalarda, 14 yıl sonra katil zanlısına ait bir DNA'ya ulaşılmıştı. Olayla ilgili materyeller 14 yıl sonra Adlı Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Yapılan incelemede, Çağla'nın sol elindeki tırnak arasında katil zanlısına ait DNA bulundu. DNA bir erkeğe aitti. Geçtiğimiz aylarda iki şüpheliden alınan DNA örneği, Çağla'nın tırnakları arasında çıkan DNA'yla uyuşmamıştı.

PROFESÖR DOSYAYI İNCELİYOR

Katile uzanacak herhangi bir iz ya da ihbarlarla ilgili çalışmalar devam ederken, Çağla'nın dosyası İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nadir Arıcan tarafından incelemeye alındı. Fotoğraflar ve dosyayı inceleyen Arıcan olayla ilgili yeni bir değerlendirme raporu hazırlayacak.