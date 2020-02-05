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Çağla Tuğaltay cinayetinde 20 yıl sonra DNA'lı delil

20 yıl önce evlerinde vahşi bir cinayete kurban geden Çağla Tuğaltay'ın dosyası zaman aşımına uğramak üzereyken, katille ilgili önemli bir delile ulaşıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 20:45
Çağla Tuğaltay cinayetinde 20 yıl sonra DNA'lı delil

Çağla Tuğaltay cinayetinde 20 yıl sonra DNA'lı delil


Henüz 15 yaşındayken evlerinde vahşi bir cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay cinayetinin üstünden 20 yıl geçti. Cinayet dosyası zaman aşımına uğramaya 4 ay kala önemli gelişme yaşandı. Cinayet öncesi cinsel istismara uğrayan talihsiz genç kızın tırnaklarında bulunan DNA örnekleri, şüphelinin yakalanması için polisi harekete geçirdi. 5 Haziran 200 tarihinde işlenen vahşi cinayetin zanlılarından DNA örnekleri alınıyor. Acılı aile adaletin yerini bulması için sürdürdüğü hukuk mücadelesinde son umutla gelişmeleri takip ediyor.


İstanbul'da 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın öldürülmesiyle ilgili dosyanın zaman aşımına 4 ay kala önemli bir gelişme yaşandı. Korkunç olaya ilişkin 2 şüphelinin ismi belirlendi. Yıllar sonra bir şüphelinin DNA'sı alındı. Şüphelinin başına kask takıp motosikletiyle mağdurları takip ederken kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Olayla ilgili bir başka şüpheli hakkında da soruşturma sürüyor. Şişli'de karıştıkları cinsel saldırı olayları olan 2 şüphelinin DNA örneği, Çağla'nın tırnağında tespit edilen dokuyla karşılaştırılacak


14 YIL SONRA İLK DELİL BULUNDU 

Cinayeti kimin, neden işlediği bir türlü çözülemedi. Olaydan 14 yıl sonra yeni bir umut doğdu. Adli Tıp'ta yapılan yeni incelemede, Çağla'nın tırnak arasında şüpheliye ait bir DNA örneği bulundu. Elde edilen delilin ardından polis tarafından araştırmalara yeniden hız verildi.


YILLAR SONRA İLK ŞÜPHELİLER

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, daha önce DNA'sı alınan bazı suçlularla karşılaştırma yaptı. Ama bir türlü sonuç elde edilemedi. Dosyanın 20 yıllık zaman aşımına 4 ay kala önemli bir gelişme yaşandı. 2 şüphelinin ismi belirlendi. İkisinin de tecavüz ve gasp suçlarından kayıtları vardı. Şüphelilerden biri 'kasklı sapık' olarak bilinen Şahin Ö. idi. İstanbul ve Ankara'da 15 tecavüz olayının failiydi. Üstelik bu olaylardan biri Şişli'de, yani Çağla Tuğaltay'ın oturduğu bölgede meydana gelmişti.


ZANLILARDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Savcılığın talimatı üzerine cezaevinde bulunan Şahin Ö., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kan örneği alındı. Alınan kan örneği Çağla Tuğaltay'ın tırnak arasında çıkan şüpheliye ait DNA ile karşılaştırılacak.

KASKLA YÜZÜNÜ GİZLİYORDU

Şahin Ö.'nün mağdurlarının çoğu liseli kızlardı. Motosikletiyle yalnız yürüyen mağdurları takip ediyordu. Kafasından çıkartmadığı kaskıyla yüzünü gizliyor, kızlara bıçak tehdidiyle tecavüz etmeye kalkışıyordu. 15 olayda sadece bir kez güvenlik kamerasına yakalanmıştı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Şahin Ö.'nün DNA sonucu beklenirken, polis ulaştığı ikinci şüpheli hakkında da savcılığın talimatıyla soruşturma başlattı. Bu şüpheli, Çağla cinayetinden 2 ay sonra yine aynı bölgede, takip ettiği bir genç kıza tecavüz girişiminde bulunmuştu. Kendisini postacı gibi gösteren bu şüphelinin de DNA örneği alınacak.


 

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Son Güncelleme: 05.02.2020 20:49
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