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Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı, 6 yaralı var

İstanbul Avrupa Yakası Çağlan Adliyesi C Kapısı önünde silahlı saldırı meydana geldi, 3 Polis 6 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın iki saldırgan öldürüldü.

06 Şubat 2024 Salı 12:12
Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı, 6 yaralı var






Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı, 6 yaralı var


Çağlayan Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. C Kapısı önünde patlayan silah sesleri üzerine büyük panik yaşandı. Polis ekipleri saldırı sonrası vatandaşları Adliye içine alarak güvenlik koridoru oluşturmaya çalıştı. 
Silahlı saldırı sırasında 3 vatandaş, 3 görevli polis memuru 6 kişi yaralandı. Yaralılardan iki kişinin polis memuru olduğu iddia edildi.


Saldırının terör eylemi olduğu ortaya çıktı. Saldırıdan yarım saat sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayı gerçekleştiren biri kadın iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu sayı daha sonra 6'ya yükseldi.

Saldırının doğrudan polis kontrol noktasını hedef aldığı ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin bölgede görev yapan ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.

Görgü tanıklarının sosyal medyadan verdiği bilgiye göre silahlı saldırganlarla polis memurları arasında da çatışma çıktı.

Bu arada saldırganladan birinin bıraktığı çantada patlayıcı madde olma ihtimaline karşı tüm vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha ekibinin gelmesi bekleniyor. 

Çatışmanın sona ermesinin ardından, 3'ü polis memuru 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın DHKP-C üyesi militanları tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından saldırganların DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını duyurdu.

"DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLMIŞTİR"

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Son Güncelleme: 06.02.2024 13:16
Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıÇağlayan
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