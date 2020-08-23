Çakarlı saldırgan yakalandı | Aracını internetten satışa çıkarmış



Trafikte terör havası estiren, bir vatandaşı bıçaklayarak kaçan çakarlı saldırgan Avcıla''da yakalandı. İstanbul Hadımköy'de önceki akşam çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Çakarlı magandanın, saldırı sırasında kullandığı aracı internet üzerinden satılığa çıkardığı ortaya çıktı.

Dehşet olayda, 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti.



Edinilen bilgilere göre, minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu dikkat çekti. HaberTürk'te bu konuda yer alan haberde, zanlının saldırı sırasında çekilmiş görüntülerine ulaşıldı. elefon kaydı bir süre sonra son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. 6 ayrı suçtan kaydı olan saldırgan hakkında da yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Soruşturmada ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulup, emniyet müdürlüğü otoparkına götürdü.

AVCILAR'DA YAKALANDI

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muhammed Esen U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada zanlının saldırıyı gerçekleştirdiği gün içerisinde aracını internetten 155 bin liraya satışa çıkardığı görüldü. Alıcı bulamayan şahıs fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından aracı da satılık listesinden kaldırdı.