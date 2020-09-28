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Çaldığı pahalı saati makatına saklayan hırsız tutuklandı

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı Antalya'da meydana geldi. Piyasa değeri 267 bin lira değerindeki saati çalan zanlılardan birinin yöntemi polis ekiplerini hayrete düşürdü.

28 Eylül 2020 Pazartesi 20:03
Çaldığı pahalı saati makatına saklayan hırsız tutuklandı


Çaldığı pahalı saati makatına saklayan hırsız tutuklandı



Antalya'da bir turistin 267 bin lira değerindeki saatini gasbeden, yapılan aramada bulunamayan saati yutmuş olabileceği değerlendirilerek, iç beden muayenesi için hastaneye sevk edileceği söylenen şüphelilerden J.E.D., saati makatına sakladığını söyledi. Şüphelinin teslim ettiği saat, sahibine verilirken J.E.D. ve ona yardım eden O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana gelen olayın ardından polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada görenleri şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı. Otelde konaklayan yabancı uyruklu J.E.D., iddiaya göre, otelde tanıştığı yabancı uyruklu M.A.S.'nin başına yumruk atarak, kolundaki 267 bin TL değerindeki saati aldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, J.E.D ile diğer şüpheli O.Y.'nin odalarında arama yaptı. Aramada, gasp edilen saat bulunamadı.

Gasbedilen saati yutmuş olabilecekleri değerlendirilerek, iç beden muayenesi için hastaneye sevk edileceği söylenen şüphelilerden J.E.D., saati makatına sakladığını ve çıkarıp, teslim edeceğini söyledi. J.E.D.'nin makatından çıkarttığı saat, polise teslim edildi.

2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Saat ise sahibi M.A.S.'ye iade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Saat HırsızıHırsızAntalyaGürsu
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