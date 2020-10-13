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Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar

Hırsızlık için girdikleri evden çaldıkları altın, para ve  değerli eşyaları yakalanınca polis aracının içine saklayan kadınlar tutuklandı.

13 Ekim 2020 Salı 17:02
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar


Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar



Akıllara durgunluk veren 3 kadının soygun için girdiği evden çaldıkları para ve altınları polis aracının içine sakladığı ortaya çıktı. 


Samsun’da, bir haftada 4 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çaldıkları altınları, karakola götürülmek için bindirildikleri polis otosuna saklayan 3 kadın şüpheli, tutuklandı.


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 Ekim'de Mimar Sinan Mahallesi’nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş.’nin (20) kentte bir pastanede oturduğunu fark etti. 3 şüpheli, ekiplerce pastanede simit yerken yakalandı.

ALTIN VE ÖZEL APARATI SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosunun içine sakladıkları tespit edildi. Aparat ve altınlar, görevli memurlar tarafından fark edildi. Üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlendi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmayınca da eve girip hırsızlık yaptıkları, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahaneler uydurdukları belirtildi. Aparatla kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu’ndaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

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