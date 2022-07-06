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Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar

Geçtiğimiz gün Ümraniye’de meydana gelen olayda iddiaya göre, markette yaptığı alışveriş sonrasına evine dönen Seda Kurban, yol üzerinde kredi kartını düşürdü.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:34
Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar

Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar


İstanbul Ümraniye’de bir vatandaşın düşürdüğü kredi kartını bulan şüpheliler, 3 bin liralık alışveriş yaptı. Gelen faturayı gören kart sahibi duruma isyan etti. Şüphelilerin marketlere girerek çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartının kaybolduğunu banka tarafından telefonuna gelen mesajla anlayan Kurban hayatının şokunu yaşadı.

Kurban, gelen mesajla kartının çalındığını ve temassız özelliği kullanılarak içerisinden 3 bin liralık harcama yapıldığını öğrendi. Yaşanan olay sonrası bankayı arayan Seda Kurban, kartı kullanıma kapatırken konuya ilişkinde şikayetçi oldu. Öte yandan kartı çalan şüphelilerin marketlere girerek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“3 ÇOCUĞUMUN RIZKINI YEDİ”

Yaşanan olay sonrası mağdur olduğunu belirten kart sahibi Seda Kurban, “En son market alışverişi yapmıştım. Marketten çıktıktan sonra kartı düşürdüğümü fark etmedim. Ertesi sabah bankadan kartımın içerisinden harcama yapıldığı bilgisi geldi. Kartı düşürdüğümü o zaman fark ettim. Hesap hareketlerine baktığım zaman 3 bin liralık alışveriş yapıldığını gördüm.

Kartın temassız özelliği olduğu için harcama yapabilmişler. Bankada konuyla ilgili tutanak hazırladı. Kartı kullanan kişiler 3 çocuğumun rızkını yedi. Normal bir insan kart bulduğunda alır kenara kaldırır ya da sahibini bulmaya çalışır. Bunu yapmadılar. Ben konu ile ilgili şikayetçi oldum” diye konuştu.

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