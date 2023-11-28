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Çalıntı otobüs tur aracına çevirmişler | Anıtkabir'e giderken yakalandı

Van'dan çalınan yolcu otobüsünü, Ankara Anıtkabir'e düzenlenen tur için kullanıldığı ortaya çıktı. İnegöl'de evrak incelemesi sırasında yakalanan otobüsün sürücüsü gözaltında,

28 Kasım 2023 Salı 10:03
Çalıntı otobüs tur aracına çevirmişler | Anıtkabir'e giderken yakalandı







Çalıntı otobüs tur aracına çevirmişler | Anıtkabir'e giderken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin yaptığı denetimde durdurulan ve içerisinde Anıtkabir'i ziyarete giden 40 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün çalıntı olduğu ortaya çıktı. Van'dan bir hafta önce çalındığı tespit edilen otobüs emniyetin otoparkına çekilirken, sürücü Alper I. ise ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Anıtkabir ziyaretleri başlamadan hayal kırıklığı ile sona eren ve evlerine dönmek zorunda kalan yolcular olaya büyük tepki gösterdi.

Olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, anlaştıkları tur firması tarafından tahsis edilen Alper I. yönetimindeki 16 ASY 658 plakalı otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.


Yaklaşık bir saat sonra Alper I. yönetimindeki tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde evrakları incelenmek üzere durduruldu. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda tur otobüsünün yaklaşık 1 hafta önce Van ilinden çalındığı ortaya çıktı.


YOLCULAR İNDİRİLDİ, OTOBÜS ÇEKİLDİ 

Otobüsteki yolcular, mağdur olmamaları için çalıntı olduğu anlaşılan otobüsle polis nezaretinde İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Yolcular burada eşyalarını alarak otobüsten indirildi, tur firması görevlilerine de haber verildi. Otobüs ise çekici yardımıyla emniyetin otoparkına çekilirken, sürücü Alper I., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Anıtkabir ziyaretleri yaklaşık bir saatlik seyahatin ardından hayal kırıklığı ile sona eren yolcular ise olaya büyük tepki gösterdi. 

Mağdur olan yolculardan Mehmet Türk, çalıntı otobüs ile yola çıktıklarından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı? Ankara'ya Anıtkabir'e ziyarete gidiyorduk" dedi. Bir süre İnegöl’de terminalde bekleyen yolcular, daha sonra tur firmasının tahsis ettiği otobüsle evlerine götürüldü. 

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Otobüsçalıntı OtobüsBursaInegöl
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