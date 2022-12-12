Cami içinde sevgilisi ile yakalanan imam meslekten atıldı



Camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın, olay gecesi eşi ve yakınlarına cami içerisinde saldırdığı ortaya çıktı. Saldırgan imamın camiye verdiği zararın görüntülenmesini isteyen mağdure eşin talebi ise jandarma tarafındn kabul edilmediği iddia ediliyor.

Karabük'te camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi. Açıklama Karabük Valiliği'nden geldi.

Karabük’te görevli olduğu camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklamayı ise Valilik yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyu gündemini meşgul eden, ilimiz merkez Sipahiler Köyü Sözleşmeli Camii imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine Valiliğimizce ivedi olarak mahallinde soruşturma başlatılmış olup, konuyu incelemek üzere murakıp görevlendirilmiştir.

KARABÜK'TE NE OLMUŞTU?

Konunun hassasiyetine binaen Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Müfettiş talebinde bulunulmuş, başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 9 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir."

Karabük'e bağlı Sipahiler Köyü Camii'nde üç yıldır imam olan Yusuf Ziya Salman ile ilgili eşinin ortaya attığı iddia gündeme oturdu. İmam olan kocasının camiden uzun süre gelmemesinden şüphelenen 23 yaşındaki karısı A. Salman, 10 Kasım 2022 günü camiye gitti.

Bir çocuk annesi kadın camideki bir odada eşiyle birlikte yarı çıplak halde bulunan bir kadın olduğunu gördü.

"İÇERİDEN TOPARLANMA SESLERİ GELDİ"

Olaydan sonra çıkan arbedeye jandarmaya müdahale ederken, A. Salman, ifadesinde, "Eşim Yusuf Ziya Salman'ın imamlık yaptığı camiye namaz saatleri dışında uzun süreli gidip gelmemesi ve hemen hemen her geceyi camide geçirmesi üzerine şüphelenmeye başladım. 10 Kasım'da camiye gittim. Caminin ikinci katına dışarıdan giriş yaptığımda içeriden televizyon sesi duydum. Sesin geldiği yerin camları gazete ile kaplıydı. Odanın, cemaat az olduğu için kışın namaz kılınan yer olduğunu tespit ettim. İçeri girmek için kapıyı çaldım, açan olmadı. Televizyon sesi kesildi, içeriden toparlanma sesleri geldi. Camlara yapışık olan gazete aralarından bakmaya çalıştım. 'Kapıyı açmazsanız kıracağım. Size zarar vermeyeceğim' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

"KADINA TOKAT ATTIM"

Annesinin de camiye geldiğini belirten A. Salman jandarmadaki ifadesinde şunları söyledi:

"Bahse konu odaya girdiğimizde ben sinirli olmam nedeniyle hırslanarak kadına bir iki tane tokat attım. Benim tokat attığımı gören eşim, nasıl yaptığını bilmiyorum ama beni yere doğru fırlattı. Ben tekrar kalkarak kıza doğru yöneldim. Annem beni fırlattığını görünce eşimi durdurmak için hareket edince annemi de odanın içerisine fırlattı bu sırada annem çocuğumun üzerine devrilecekti. Odada yatak, yemek ve içmek için muhtelif mutfak malzemeleri ve kişisel bakım eşyaları olduğunu gördüm. Aramızda yaşanan bu durumu konuşmaya çalışınca anlaşamadık ve tekrar bir arbede yaşandı.

Bu sırada annem bağırarak dışarı çıkmaya çalıştı fakat eşim engellemeye çalıştı. Annem dışarı çıktı fakat yine annem ve eşim arasında arbede yaşandı. Ben de 'İntihar etmeye gidiyorum' diye bağırdım ve evime doğru gitmeye başladım. O sırada ambulans geldi ve burada jandarma ekibinin gelmesini bekledik. Biz gelen jandarma ekiplerine bahse konu odanın fotoğraflarını çekmelerini söyledim fakat jandarma ekipleri odanın fotoğrafını çekmedi. Ben Yusuf Ziya Salman'dan şikayetçi ve davacıyım."

