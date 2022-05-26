Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cami kapısını söktü, sırtına alarak kaçırdı

İstanbul Beşiktaş Tuzbaba Camisi'nin şadırvan kapısı cemaatin iddiasına göre 3 kez farklı tarihlerde çalındı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:29
Cami kapısını söktü, sırtına alarak kaçırdı

Cami kapısını söktü, sırtına alarak kaçırdı

Hırsızlar, üçüncü kez aynı camii kapısını sökerek çaldı. Son hırsızlık olayında iki kişi söktüğü kapıyı sırtına alarak kaçırdı

Beşiktaş Türkali Mahallesi’nde bulunan Tuzbaba Camisi’nde üç ay önce iki kişi caminin şadırvan kapısını yerinden söktü. İki kişiden birisi kapıyı sırtlayarak götürdü. Şüphelilerin kapıyı çaldıktan sonra sokakta yürüdükleri anlar kameraya yansıdı.

Cami cemaati kapının önceden 2 kez daha çalındığını söyledi. Sadi Kahraman, “Şadırvan tuvaletinin kapılarının çalınması ilk defa başımıza gelmiyor. Cemaat olarak yaptırdık ancak ikinci ve üçüncü defa çalındı. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bir şekilde gelip hallediyorlar işlerini. Maddi olarak da çok değerli bir şey değil aslında. Sadece kenarlı alüminyum, ortası PVC olan bir kapı. Maalesef camiye kadar dadandı bu insanlar. Biz de cemaat olarak çalındıkça yaptırıyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Cami Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı uyruklu hırsız, çatıdan çocuğun üstüne düştü
Yabancı uyruklu hırsız, çatıdan çocuğun üstüne düştü
Kaçak mülteci operasyonuna belediye zabıtaları destek verdi
Kaçak mülteci operasyonuna belediye zabıtaları destek verdi
Rabia Yaman'ın ölümü | 'Bu kız kendini atacak' diye bağırmış
Rabia Yaman'ın ölümü | 'Bu kız kendini atacak' diye bağırmış
Bir selam verdi, hayatı karardı; Tacizci ev bastı işkence yaptı
Bir selam verdi, hayatı karardı; Tacizci ev bastı işkence yaptı
Taksim'de turisti gasp eden 4 zanlı tutuklandı
Taksim'de turisti gasp eden 4 zanlı tutuklandı
800 yıllık handa drift yapan sürücüye ağır ceza
800 yıllık handa drift yapan sürücüye ağır ceza
Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı
Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı
Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı
Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı
Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi
Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi
Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi
Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim