Cami kapısını söktü, sırtına alarak kaçırdı

Hırsızlar, üçüncü kez aynı camii kapısını sökerek çaldı. Son hırsızlık olayında iki kişi söktüğü kapıyı sırtına alarak kaçırdı

Beşiktaş Türkali Mahallesi’nde bulunan Tuzbaba Camisi’nde üç ay önce iki kişi caminin şadırvan kapısını yerinden söktü. İki kişiden birisi kapıyı sırtlayarak götürdü. Şüphelilerin kapıyı çaldıktan sonra sokakta yürüdükleri anlar kameraya yansıdı.

Cami cemaati kapının önceden 2 kez daha çalındığını söyledi. Sadi Kahraman, “Şadırvan tuvaletinin kapılarının çalınması ilk defa başımıza gelmiyor. Cemaat olarak yaptırdık ancak ikinci ve üçüncü defa çalındı. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bir şekilde gelip hallediyorlar işlerini. Maddi olarak da çok değerli bir şey değil aslında. Sadece kenarlı alüminyum, ortası PVC olan bir kapı. Maalesef camiye kadar dadandı bu insanlar. Biz de cemaat olarak çalındıkça yaptırıyoruz” dedi.