Cami kapısını söktü, sırtına alarak kaçırdı
Hırsızlar, üçüncü kez aynı camii kapısını sökerek çaldı. Son hırsızlık olayında iki kişi söktüğü kapıyı sırtına alarak kaçırdı
Cami cemaati kapının önceden 2 kez daha çalındığını söyledi. Sadi Kahraman, “Şadırvan tuvaletinin kapılarının çalınması ilk defa başımıza gelmiyor. Cemaat olarak yaptırdık ancak ikinci ve üçüncü defa çalındı. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bir şekilde gelip hallediyorlar işlerini. Maddi olarak da çok değerli bir şey değil aslında. Sadece kenarlı alüminyum, ortası PVC olan bir kapı. Maalesef camiye kadar dadandı bu insanlar. Biz de cemaat olarak çalındıkça yaptırıyoruz” dedi.