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Camide vatandaşlara biber gazlı müdahale

Parti kurultayları, stadyumlarda maçlar, cami avlularında binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleri, lüks otellerde korana partileri geride kaldı, camide itikafa giren vatandaşlara polis biber gazıyla müdahale etti.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:20
Camide vatandaşlara biber gazlı müdahale

Camide vatandaşlara biber gazlı müdahale



Koranavirüsle mücadelede torpilli kesimler el üstünde tutulurken, fakire fukaraya, garibana, inançlı kesime kanunlar sıkı sıkıya adeta dayatılıyor. Antalya'da lüks otelde korona partisine ses çıkarmayan emniyet güçleri, camide sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak itikaf ibadeti yapma girişimi polisin sert müdahalesiyle bitti.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un çağrısıyla camide 'itikaf'a girmek isteyen grup camiden polis biber gazlı müdahalesiyle çıkarıldı.


Gaziantep'de bir camide iddiaya göre "itikaf"a girmek isteyen grup, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle camiden çıkartıldı.

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ramazan'da 'kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma' anlamına gelen 'itikaf'ı yapacaklarını dile getirip "Buyursunlar engel olsunlar" dedi.

Bunun üzerine vakfın mensupları olduğu belirtilen grup Gaziantep'te bir camide "maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak itikaf ibadetlerini yerine getirmek istediklerini" söyledi.

Ancak grubun bu isteği, cami içerisinde polis ve bekçi tarafından engellendi. Grubun camiden çıkarıldığı müdahale sırasında biber gazı da kullanıldığı görüldü.


Furkan Vakfı'ndan müdahale üzerine yapılan açıklamada, "Tam kapanma kararı alınmasına rağmen stadyumlarda, toplu taşıma araçlarında, fabrikalarda herkesin bir arada olmasına göz yumanlar; koskoca camide birkaç kişinin ihya edeceği itikaf ibadetine engel olmaktadır. Daha düne kadar futbol müsabakalarında iç içe duranlara ses çıkarmayanlar neden ibadete gelince pandemi yasaklarını öne sürüyorlar? Binlerce kişinin olduğu tribünlerde bulaşmayan virüs 5-10 kişinin ibadet ettiği camide mi bulaşıyor?" denildi. Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi

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Camide MüdahalePolis Biber Gazı Cami
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