Camiler, okullar derken kışlalara da politika girdi

AKP, vatandaşın ibadet için koşarak gittiği camileri, çocuklarını güvenle gönderdiği okulları, kamu kurumlarını politik tartışmaların odağı haline getirirken, ilk kez bir kışlanın tel örgüleri seçim afişleri ile donatıldı. Görüntüler Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndan Okulun çevresini saran tel örgülere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri asıldı.

Ankara'da Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nun tel örgüleri Cumhur İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile donatıldı.



Birliğin tel örgülerine asılan posterlerde “Doğru adamla yola devam” ifadesi yer aldı. Tel örgülerdeki posterlerin yanında Milli Savunma Bakanlığı logosu ve askeri uyarı levhası dikkat çekti.

"ONLARI ASAN KİMSE ORADAN İNDİRSİN"

Duruma tepki gösteren Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, "Cami yetmedi kışlaya da siyaset soktular. TCG Anadolu gemisini seçim otobüsüne döndürdüler yetmedi askeri bölgelere AKP Genel Başkanı'nın fotoğraflarını astılar. O fotoğraflar size seçim kazandırmaz ama şanlı ordumuza halel getirir. Uyarıyoruz, onları asan kimse oradan indirsin” dedi.

