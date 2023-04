Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut ile garip ilişkileri





Gazeteci Serdar Akinan'ın, YouTube'da yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'un arkasındaki isim olduğunu ileri sürdüğü magazinci Can Tanrıyar gözaltına alındı. Can Tanrıyar'ın gözaltına alındığını usta gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

Muhammed Yakut, Youtube'da yayınlandığı videolarla gündem oldu. 14 ayrı sabıkası olan Muhammed Yakut, iş dünyasından, siyasete, siyasetten, güvenlik bürokrasisine kadar birçok isim hakkında iddialar ortaya attı.

TELEFON TRAFİĞİNİ EMRE ERCİŞ DEŞİFRE ETTİ

Medyaradar'da yer alan habere göre Muhammed Yakut'un Can Tanrıyar ile olan ilişkisini önce gazeteci Emre Erciş, sosyal medya hesabından deşifre etti. Emre Erciş, Can Tanrıyar ile Muhammed Yakut arasındaki telefon trafiğini ortaya koydu. Sonrasında ise Serdar Akinan'ın açıklamaları geldi.



SERBEST KALDIKTAN SONRA SERDAR AKİNAN AÇIKLADI

Patronlardünyası'nın haberine göre Muhammed Yakut ile röportaj yapmasının ardından, "suç ve suçluyu övmek" suçlaması ile gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, savcılıktan serbest kalmasının ardından, Muhammed Yakut'un arkasında magazinci Can Tanrıyar'ın olduğunu öne sürdü.



İLİŞKİYİ AÇIKLADI KÜFÜR YEDİ

Serdar Akinan Youtube'daki yayınında şu iddialarda bulundu:

"Ben gözaltından çıktıktan sonra gazeteci arkadaşlarımla oturdum konuştum. Ve dikkat ediyorum ortalığa birtakım bilgiler saçılmaya başladı. Bunlardan en ilginci Muhammed Yakut'un ilişkileri. Şimdi hatırlar mısınız benim yayında bir kelime kullandı, bir ifade kullandı. Dedi ki; "Bunu bu arada ben konuşmadım. Ben dedi Can Tanrıyar ile beraber, Can Tanrıyar bir gazeteci bu arada biliyorsunuz. Uçankuş diye bir sitesi var. Ben Can Tanrıyar ile beraber Doğan Şentürk'e yani FOX Haberin Genel Yayın Yönetmenine gittim. Bu videolarda anlattığım her şeyi onlara anlattım Can Tanrıyar ile beraber. Orada ben uyanamadım işi. Eeee ve bunlar yayınlamadı. Bunu yayında söyledi hatırlarsanız. Okey, o anda ben keşke bunun üzerine bir soru sorabilseydim. Diyorum ya soracağım çok şey var aslında, ama ortaya da çıktı"

Serdar Akinan, yayınladığı videodan sonra Can Tanrıyar ve eşi Tamar Oner'in kendisini arayarak "hakaret ve küfür ettiğini" de öne sürdü.

ORGANİZE ŞUBE GÖZALTINA ALDI

Can Tanrıyar, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut ile olan ilişkisi sebebiyle sorgulanacağı kaydedildi. Can Tanrıyar'ın yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

SACİT ASLAN SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Sacit Aslan'da bugün kendisine ait internet sitesinde "Can Tanrıyar'ın iflah olmaz Bizans Oyunları" ve suskun medya" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sacit Aslan, yazısında, magazinci Can Tanrıyar’ın ‘hırsızlıktan gaspa kadar 14 ayrı sabıkası’ bulunan ve adeta bir suç makinası olan Muhammed Yakut ile girdiği ilişkinin son derece ibretlik olduğunu vurgulayarak, savcıları göreve çağırdı.

İşte Sacit Aslan'ın o yazısı:

Peki, Can Tanrıyar- Muhammed Yakut ilişkisi ve kurdukları kumpas nasıl patladı?

ASLINDA HER ŞEY BUNDAN 4 YIL ÖNCE BAŞLADI…

Magazinci Can Tanrıyar, Uçankuş TV için 4 yıl önce ünlü iş insanı H.E’nin kendisine yatırımcı ortak olmasını istedi ve birçok vaatte bulundu. Tanrıyar’ın parlak vaatleri sonrası ünlü iş insanı H.E, Uçankuş TV’ye sözleşme çerçevesinde yatırım yaptı.

Uçankuş TV için ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Maslak 1453’te bina kiralandı ve geniş bir yayın ekibi kuruldu. Ancak gün geldi ortağı H.E, Can Tanrıyar’ın harcamalarında bir gariplik tespit ederek defterlerin bağımsız denetçiler tarafından incelenmesini istedi. İşte bu istek Can Tanrıyar’ı öfkelendirdi ve defterlerin incelenmesini engelledi.

TEHDİT, ŞANTAJ VE ASPARAGAS HABER İDDİASI

Can Tanrıyar’ın hesapların incelenmesini engellemesi üzerine ortağı H.E sözleşme gereği yasal haklarını aramak için mahkemeye gitti. Bu durumu hazmedemeyen Can Tanrıyar, ortağından intikam almak için akla zarar bir yönteme başvurdu. Aynı zamanda ortağının dayısı olan ünlü iş insanının ailesi ile ilgili asılsız haberlere imza attı. Aile asılsız bu haberler üzerine soluğu mahkemede alarak Tanrıyar’a ‘tehdit ve şantaj’ yaptığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ona göre bağımsız denetçiler ‘mafyaydı’ ve Uçankuş TV’yi basarak Tanrıyar’ı darp etmişti! Hayal mahsulü bu yalanın aslı çok geçemeden ortaya çıktı tabii ki! Pandemide işten çıkardığı onca çalışan işyerine gelerek haklarını aramaktan başka bir şey yapmamışlardı. Haksız yere kanun tanımadan işlerine son verdiği çalışanlarını dinlemek yerine onlara ‘hakaret edip tehditler savurunca’ bir çalışanın kendisine tepki göstermesi atacağı iftira için Can Efendiye mükemmel bir pas olmuştu. Karakol’da doğru söyleyen Can Efendi sonra kendi paylaşımları ile kendi kendini ele vermişti...

Neyse devam edelim asıl meselemize…

Can Tanrıyar yaptığı bu asparagas haberlerle 6,5 milyon dolar dolandırdığı ortağını açtığı davadan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak hem ortağı hem de ortağının dayısı Tanrıyar’ın “tehdit ve şantajlarına” boyun eğmeyerek davalarından vazgeçmedi. Hukuki süreçler sonrasında mahkeme davayı karara bağladı ve Tanrıyar'ı ‘tehdit ve şantaj’ yaptığı gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme kararına göre Can Tanrıyar, ‘tehdit ve şantaj’ suçundan tazminat ödeyecek.

Şimdi gelelim Muhammed Yakut – Can Tanrıyar ilişkisine…

Bugüne kadar elindeki medya organlarından başta sanat dünyası olmak üzere çok sayıda iş insanına birtakım yaptırımlarda bulunan Tanrıyar ‘hukukun üstünlüğünü’ kabul etmeyerek ‘intikam’ almak için devreye geçmişi karanlık Muhammed Yakut’u sokmayı uygun gördü. Ancak, ‘can kurtaran’ olarak sarıldığı bu kişi başına daha büyük felaketler açacak gibi görünüyor…

SAVCILARIN EL ATMASI ŞART

Akinan’ın anlattıkları üzerinde düşünülmesi ve bence savcıların bu konuya el atması şart… Neden mi? Ülkemizin en saygın kurumlarına ve onların başındakilerine çok rahat ‘hakaret ve küfür’ edebilen bir kriminal figürün akıl hocalığını Can denilen bu zatın yapmış olması. Bu arada, Serdar Akinan’ın bu gerçekleri söylemesi Tanrıyar ailesini rahatsız etmiş olacak ki, karı-koca Akinan’a telefon açıp ‘hakaretler yağdırıp, tehdit etme’ cüretinde bile bulunabiliyordu!

Ama gel gelelim Can Efendi nedense pandemi döneminde kapı önüne koyarak mağdur ettiği 80 çalışanının tazminatlarını neden ödemediğini açıklamaz! Borç sarmalı içindeki Tanrıyar ayrıca, 2 yılı aşkın süredir Ali Ağaoğlu’na ödemediği kira borcu yüzünden de davalık. Tahliye davası ise hala sürmekte…

Değerli okurlar, nereden tutsanız elinizde kalan bir profil…

Ve gazeteciyim diyen millete ahlak dersi veren bu kişi “mafya ile iş tutarak, kumpaslar” kurmasını kendisine yakıştırabiliyor. Bu ayı ile yatağa girmeye benzer! Dost bile olsa ayı, yatakta insanı ezer mi, tırmalar mı, ısırır mı, belli olmaz! Çıkarları bozulunca ne yapacağı belli değildir. O yüzden bu işin yarınlarını da düşünmek lazım.

‘Dostlarım dediklerini’ çıkarı bozulunca anında satan Can Efendinin bitmek bilmeyen ayak oyunlarının sonu gelir mi bilinmez ama yolun sonunun geldiği gün gibi aşikâr…

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haber sitesi ve televizyon sahibi Can Tanrıyar ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçu iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf vb. aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespit edildiği” aktarıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Muhammed Yakut isimli şüphelinin yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturmada;

Şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar isimli şahsın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf vb. aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler;

Ayrıca şüpheli H. Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut isimli şahısla birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir başka şahsa yönelik Nitelikli Yağmaya Teşebbüs eyleminde bulunduğuna yönelik tespitler nedeniyle H. Can Tanrıyar hakkında gözaltına alınma talimatı verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”