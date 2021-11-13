Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çanakkale'de Sümer çiftine kanlı infaz

Çanakkale’de Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60), oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. (36) tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

13 Kasım 2021 Cumartesi 22:37
Çanakkale'de Sümer çiftine kanlı infaz

Çanakkale'de Sümer çiftine kanlı infaz


Çanakkale’de Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60), oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. (36) tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Korkunç olay, saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı’nın 4'üncü katında meydana geldi. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.’nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nilgün Akman Sümer’in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay’ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
 

Son Güncelleme: 13.11.2021 22:58
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya fenomenleri dolandırıcılıktan tutuklandı
Sosyal medya fenomenleri dolandırıcılıktan tutuklandı
Bağcılar'da oto galeriye kanlı baskın, 3 ölü var
Bağcılar'da oto galeriye kanlı baskın, 3 ölü var
Sağlık çalışanları yemekten zehirlendi
Sağlık çalışanları yemekten zehirlendi
Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı
Aile hekimine saldırı | İstediği ilacı yazmayınca çıldırdı
Kuran Kursu'nda 4 çocuğa istismar | 33 yıl hapis
Kuran Kursu'nda 4 çocuğa istismar | 33 yıl hapis
Ali Baba çiftliğine sahte para ekmişler
Ali Baba çiftliğine sahte para ekmişler
İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi
İrem Nur Ayhan öğretmen kazada can verdi
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
Başak Cengiz cinayeti | Samuray kılıçlı katil yargı önünde
İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş
İşkenceci baba öz kızı için kadın tetikçi tutmuş
Suna Yeşil'in sosyal fenomen olma oyunu akıl hastanesinde bitti
Suna Yeşil'in sosyal fenomen olma oyunu akıl hastanesinde bitti

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim