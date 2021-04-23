Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Caner Ünal, evini sattı, parayı batırdı | Thodex yüzünden canına kaydı

Türkiye'yi sarsan ekonomik krizin üzerine Thodex vurgunu intiharları tetikliyor. Emlakçılık yapan Caner Ünal adlı şahıs, parasını batırınca silahla intihar etti..

23 Nisan 2021 Cuma 12:11
Caner Ünal, evini sattı, parayı batırdı | Thodex yüzünden canına kaydı

Evini sattı, parayı batırdı | Thodex yüzünden canına kaydı


Thodex'in patronu milyarlarca lirayı zimmetine geçirerek Tayland'a kaçarken, dolandırılan yüz binlerce mağdur bunalıma girdi. İstanbul Kağıthane'de evini satıp tüm parasını kripto paraya yatıran 50 yaşındaki emlakçı adam, ruhsatsız tabancasıyla başına tek el ateş ederek intihar etti.

İstanbul'da olay, dün saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Caner Ünal geçtiğimiz günlerde sahip olduğu daireyi satarak parasını da kripto paraya yatırdı. Olay günü sabah saatlerinde cadde üzerindeki iş yerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı. 

Büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ünal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde olay esnasında Ünal’ın yakında kimsenin olmadığını tespit etti. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tabanca ve kovan polis ekipleri delil torbasına konuşarak muhafaza altına alındı.

Thodex patronu için kırmızı bülten çıkarılıyor
Thodex patronu için kırmızı bülten çıkarılıyor
Thodex operasyonu | 8 ilde 78 kişiye gözaltı
Thodex operasyonu | 8 ilde 78 kişiye gözaltı
Thodex vurgunu | 391 bin kişinin 2 milyar dolarlık yatırım uçtu
Thodex vurgunu | 391 bin kişinin 2 milyar dolarlık yatırım uçtu
Son Güncelleme: 23.04.2021 12:19
Anahtar Kelimeler:
Thorexİntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thodex vurgunu | Arnavutluk'tan iadesi istendi
Thodex vurgunu | Arnavutluk'tan iadesi istendi
Bankanın kiralık kasasında akıllara durgunluk veren oyun
Bankanın kiralık kasasında akıllara durgunluk veren oyun
Thodex patronu için kırmızı bülten çıkarılıyor
Thodex patronu için kırmızı bülten çıkarılıyor
İş adamı Cüneyt Yılmaz, kızı Zeynep'i boğarak intihar etti 
İş adamı Cüneyt Yılmaz, kızı Zeynep'i boğarak intihar etti 
Thodex operasyonu | 8 ilde 78 kişiye gözaltı
Thodex operasyonu | 8 ilde 78 kişiye gözaltı
Mescidi restoran yapan muhtara meydan dayağı
Mescidi restoran yapan muhtara meydan dayağı
Thodex vurgunu | 391 bin kişinin 2 milyar dolarlık yatırım uçtu
Thodex vurgunu | 391 bin kişinin 2 milyar dolarlık yatırım uçtu
Emre Parladı Cinayeti | TEM Otoyolu'nda cansız bedeni bulundu
Emre Parladı Cinayeti | TEM Otoyolu'nda cansız bedeni bulundu
Çorap satan genç kızın lüks cipi varmış
Çorap satan genç kızın lüks cipi varmış
Doktor Hacer Demirel'i 1.570 ayrı telefondan taciz etti
Doktor Hacer Demirel'i 1.570 ayrı telefondan taciz etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim