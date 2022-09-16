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Canına kıyan adamın silahını alarak katı

Diyarbakır'da geçirdiği bunalım sonucu tabancayla canına kıyan Erkan Taşkın'ın yanındaki silahı çalarak kaçan zanlı yakalanarak tutuklandı.

16 Eylül 2022 Cuma 21:23
Canına kıyan adamın silahını alarak katı

Canına kıyan adamın silahını alarak katı

Diyarbakır'da park içerisinde oturur halde tabancayla boynundan vurulmuş olarak ölü bulunan Erkan Taşkın’ın (48) intihar ettiği, olay yerindeki kayıp tabancayı yoldan geçerken M.Y.'nin (23) çalmasının belirlenmesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.


Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, 13 Eylül’de Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta meydana geldi. Camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan Taşkın’a ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erken Taşkın’ın boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu.

100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Üzerinde çıkan mektupta ‘Ölümümden kimse sorumlu değildir’ notu çıkan Erkan Taşkın’ın ölümünde tabancanın bulunmaması üzerine cinayet şüphesi üzerinde duran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 20 ayrı kameradan yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izledi. İzlenen görüntülerde olayın cinayet olmadığı, yoldan geçen birinin, öldükten sonra Erkan Taşkın’ın yanına gelerek tabancayı çaldığı tespit edildi. Şüphelinin M.Y. olduğunu tespit eden polis, adresini belirleyerek operasyon düzenledi. M.Y. çaldığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. M.Y. ilk ifadesinde, "Silahı gördüm aldım" dedi. M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y, çıkarıldığı mahkemede ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan tutukladı.


 

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırIntiranİntihar
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