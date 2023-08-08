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Çardak Havalimanı'nda rüşvet operasyonu, 4 kişi tutuklandı

Yıllık 1 milyon 200 bin yolcu garantisiyle inşaa edilen, ancak iki yıl öncesine kadar sadece 7 bin 235 yolcunun kullandığı Denizli Çardak Havalimanı, rüşvet skandalıyla gündemde.

08 Ağustos 2023 Salı 11:59
Çardak Havalimanı'nda rüşvet operasyonu, 4 kişi tutuklandı

Çardak Havalimanı'nda rüşvet operasyonu, 4 kişi tutuklandı



Deprem sırasıda hasar alan, tavanı çöken, kulesinin camları patlayan ve kullanım ücretini hayatı boyunca Denizli'ye hiç gitmeyen milyonlarca vatandaşın cebinden 'Yolcu Garantisi' sistemiyle ödenen Çardak Havalimanı'nda vizesi geçmiş yabancılardan rüşvet alındığı ortaya çıktı.

Denizli’de Çardak Havalimanında düzenlenen operasyonda dış hatlar yolcularından rüşvet aldıkları iddia edilen 1 polis memuru ve 1 gümrük muhafaza memuru ile 2 İranlı tercüman tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Çardak Havalimanındaki rüşvet iddiaları üzerine, cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda rüşvet iddialarına adı karışan polis memuru A.B. ve gümrük muhafaza memuru M.B. ile İranlı tercüman M.A. ve M.K. gözaltına alındı. 

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan kamu görevlilerinin Çardak Havalimanı Dış Hatlar Terminalini kullanan ve vizeleri dolan İranlı yolculardan rüşvet aldıkları, yasa dışı yollardan kaçak alkol ve tarihi eser geçişi suçlarına karıştıkları öne sürüldü. 

Tutuklanan İranlı tercümanların da ifadelerinde, kendilerini polis memuru A.B.’nin rüşvet almaları konusunda teşvik ettiğini söyledikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
çardak Havalimanı
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