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Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var

İstanbul Ankara yolunda yer alan dinlenme tesislerine dalan cip dehşet saçtı, 1 ölü 2'si ağır 8 yaralı var.

08 Ocak 2021 Cuma 13:18
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var

Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var



Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda, dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi yaralandı..

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde bu sabah tam bir dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki cip, bir anda yoldan çıkarak dinlenme tesisine daldı.

YAYALARIN ARASINA DALDI

Edinilen bilgilere göre cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 8 YARALI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından cipin çarptığı otomobilin sürücüsü Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YARALININ DURUMU CİDDİ

Ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Khalı Amanullah’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 08.01.2021 13:22
Anahtar Kelimeler:
Doğalhane
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