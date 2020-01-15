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Çekici dehşeti, yaşlı kadın hastanelik oldu, soruşturma açıldı

İçinde 85 yaşında yaşlı bir kadının bulunduğu aracı götürmeye kalkışan çekici ile trafik polisi hakkında çifte soruşturma açıldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:40
Çekici dehşeti, yaşlı kadın hastanelik oldu, soruşturma açıldı

Çekici dehşeti, yaşlı kadın hastanelik oldu, soruşturma açıldı



Çekici dehşeti sırasında yaralanan yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken valilik olaya el koydu. İstanbul Kadıköy'de çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden kaldırmaya çalıştığı araçtan düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol'un vücudunda kırıklar oluşmuştu. Faciayla ilgili İstanbul Valiliği önemli bir açıklama yaparak, çekici operatörü ile trafik polisi hakkında soruşturma açıldığı ve müfettiş talep edildiği belirtildi.

İstanbul Kadıköy'de dün yaşanan olayda, pak halindeki araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden kaldırmaya çalıştığı araçtan düştü.

Araçtan düştükten sonra vücudunda kırıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi devam ederken, İstanbul Valiliği önemli bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığı ve müfettiş talep edildiği belirtilerek "Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkol hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. 


 

Son Güncelleme: 15.01.2020 17:37
Anahtar Kelimeler:
Çekiciçekici Dehşeti
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