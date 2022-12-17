Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? İntihar mı etti?

13 yıl önce canice katledilen Münevver Karabulut'un ölümünün ardından baba Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadığı açıklamıştı. Baba Karabulut, Garipoğlu’nun ‘kaçtığı’ şüphesiyle mezarın açılmasını talep etmişti. Başsavcılıktan acılı babaya ret cevabı geldi.

3 Mart 2009'da katledilen Münevver Karabulut cinayetindeki şüphe üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen kaldırılamıyor. 24 yıl hapis cezası alan Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun, cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı. Olayın ardından Münevver'in babası Süreyya Karabulut, katil Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadığını ve kaçırıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine Garipoğlu'nun mezarının açılmasını isteyen baba Karabulut'un talebini Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kovuşturmaya yer olmadığı' gerekçesiyle reddetti.

Gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

"İÇİMDEKİ DERİN ŞÜPHE DİNMEDİ"

"Cem Garipoğlu'nun intihar olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın ....... sayılı soruşturma dosyasının yürütüldüğü ve soruşturma kapsamında 10 /10/2014 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar eden hükümlünün bedeninden ve Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında inceleme yapıldığı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 ihtimalle analık-babalık indeksinin hesaplandığı, dolayısıyla ölenin Cem Garipoğlu olduğu hususunun tespit edildiği. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin 12/11/2014 tarihli otopsi raporuna göre Cem Garipoğlu'nun ölüm nedeninin 'başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi olarak tespit edildiği. Sonuç olarak şikâyete konu olaylarla ilgili, yukarı açıklanan hususların aksine, iddiayı destekler nitelikte maddi bir delilin mevcut olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kara verilmiştir."

Süreyya Karabulut "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" diye içindeki dinmeyen şüpheyi anlatmıştı.

Suç duyurusunun reddedilmesiyle ilgili de baba Karabulut "Avukatımız elinden geleni yaptı. Ama bu derin şüphe hala içimde. Cesedini görseydim ikna olurdum. Ama olay tarihinde sadece fotoğraflarını gösterdikleri için bu şüphem dinmiyor. Mücadelemizi verdik, vereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un cesedi çöp konteynerinde bulunmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olan Garipoğlu, “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış,10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.