

Cem Yılmaz Bodrum'da trafik kazası geçirdi



Ünlü komedyen ve mizah ustası Cem Yılmaz, Bodrum tatilin sırasında trafik kazası geçirdi. Bir taksiyle çarpışan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatilini yakın çevresi ile birlikte Bodrum'da sürdüren nlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı.Magazin dünyasında son dakika haberleri ile bilinen Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.

Komedyenin Mercedes model aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.

