Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyanlar tutuklandı



Araç Albayrak Grubu'na ait çıkmıştı | Uyuşturucu taşıyanlar tutuklandı

Albayrak Grubu'na ait, İBB adına taşeron olarak çalışan cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken Adana'da yakalanan Bünyamin S. (45) ve yanındaki Ersin E. (44) adliyeye sevk edildi.

H.K. Diyarbakır’da, diğer zanlılar ise Adana Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Öte yandan iktidara yakın gazetelerin İBB'yi karalamak için kullandığı haberi Yenişafak internet portalı, siteden kaldırırken, Sabah ve diğer gazeteler olduğu gibi bulundurmayı tercih etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen, konuyu TBMM Grup toplantısında diline dolaması dikkatlerden kaçmadı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre; cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin E.’nin ifadesinde, 10 bin lira maaşla İBB Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil aracı şoförlüğü yaptığını söyledi.

Ersin E, yine İBB'de şoför olarak çalıştığını öne sürdüğü N.B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz esrar gelecek; ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara, istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.

Birlikte yakalandıkları Bünyamin S.’nin evli olduğunu ve bankaya yaklaşık 80 bin lira borcu olduğunu anlatan Ersin E., "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da 'Borcumu kapatayım, bir kereliğini bu işi yapalım' dedi. 8 Ekim'de İstanbul'un belirli bölgelerinden beş cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul'dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik" ifadelerini kullandı.

* Daha önce İBB'de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır'a biz geliyoruz dedim. Cenazeleri sırasıyla bıraktıktan sonra 9 Ekim'de Diyarbakır'da son cenazeyi verdik. Daha sonra telefonla ulaştığım kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Davut, bize malın ot olduğunu, 85 kilo olduğunu, İstanbul'a götürdüğümüzde ise 100 bin lira nakit para vereceğini söyledi.

* Telefonumda gelen konuma gittim. Site içerisinde siteye girer girmez sağ tarafa yanaştık ve bizim yattığımız bölüme çuvallarla-poşetlerle esrarı yükledi ve 100 bin lira olduğunu söylediği poşeti verdi ve biz oradan hemen ayrıldık. Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı. Biz de bu çuval ve poşetteki esrarı aracın arka yük bölümüne aldık. Yolumuza devam ettik. O sırada Bünyamin paraları saydı. Borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını benim bilgim ile kendisi aldı. 15 bin lirasını da ben aldım".

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, "İBB aracında uyuşturucu skandalı" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Haberde, "Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticareti'nin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde taşındığı ortaya çıktı. Yapılan aramada 24 kilo 550 gram toz Esrar maddesi olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Adana'da 2 Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerine yer verilmişti.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gecikmedi. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir"

