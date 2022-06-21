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Ceren Ataman, FETÖ yalanıyla servetini kaptındı

Telefon dolandırıcılarının tuzuağına düşen kurbanlar arasına yeni bir ünlü daha katıldı. Ünlü iş kadını Ceren Ataman, dolandırıcılara adeta servet kaptırdı. 6 ay süren dolandırıcılık eyleminden elde edilen paraların lüks yatırımlara gittiği belirlendi

21 Haziran 2022 Salı 14:35
Ceren Ataman, FETÖ yalanıyla servetini kaptındı

Ceren Ataman, FETÖ yalanıyla servetini kaptındı


Vatandaşların milyarlarca lirasını dolandıran telefon çeteleri ünlüleri hedef almaya başladı. Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu ve ünlü finansçı Aysun Mercan'nın ardından ünlü bir isim daha dolandırıcıların kurbanı oldu. Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman, 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin Euro nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda ziynetini kaptırdı.

Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'ı geçkiğimiz yıl 31 Ekim'de telefonla arayan dolandırıcılar, adının FETÖ'ye karıştığını ve kara para aklama olayında banka bilgilerinin kullanıldığını öne sürdü. Sözde polisler, kadını gözaltına alınma korkusuyla görüşmeye ikna etti. 

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin Euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti. 

Birkaç gün sonra bu kez başka bir şubeden 500 bin dolar daha çeken, ertesi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha çeken Ceren Ataman, paraları yanına gelen kişiye verdi. Günlerce banka banka dolaşarak varını yoğunu kaptıran Ataman, toplamda 36 milyon liraya denk gelen dövizini alanların parmak izi çalışması yapıldıktan sonra aranacağı söylenmesine rağmen arayan olmayınca şikayetçi oldu. 

6 AYDA TOPLAM 50 MİLYON LİRA 

Asayiş Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da 36 şüpheli yakalandı. 

Ceren Ataman'ı dolandıranlarla aynı kişiler çıkan şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ayda toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. 

Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el koydu.

14 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
FETÖDolandırıcı
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