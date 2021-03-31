Ceren Damar cinayeti | Katil avukatı, kurbanın annesini şikayet etti



Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel (27), 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, katilin avukatı şimdi de acılı aileyi hedef aldı. Tutuklanan Hikmet’in, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sırasında müvekkilini savunurken iğrenç iddialar ortaya atan Avukat Vahit Bıçak'ın sözleri kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu. Savunma ile iftirayı birbirine karıştıran Avukat Bıçak'ın iğrenç savunması hem hukuk çevreleri hem de meslek örgütleri tarafından kınanırken, acılı ailenin başlattığı adalet mücadelesi sırasında Anne Feyza Damar hakkında 'Hakaret' iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Avukat Vahit Bıçak'ın katil Hasan İsmail Hikmet'i savunması sırasında mahkemeye sunduğu çirkin savunmasını, yayıncılık ilkelerimize uygun görmediğimiz için yer vermiyoruz

ANNE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da, Feyza Damar hakkında, kızı Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakaret soruşturması başlatıldı.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Damar ailesi, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Ankara Barosu, Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonunda Bıçak'a, 'olumsuz kamuoyu oluşturma, ün kazanma ve iş sağlama, avukatlık vakar ve onuruna yakışmayan üslup, mesleğin itibarını zedeleyen tutum ve davranış' nedeniyle 708 lira para cezası verildi.

ANNEDEN SANIK AVUKATINA TEPKİ

Davanın ardından Damar ailesi ayrıca avukat Vahit Bıçak hakkında, duruşmada kızları ve kendilerine yönelik sözleri nedeniyle de şikayette bulundu. Bıçak hakkında şikayet üzerine başlatılan soruşturma sürerken, anne Feyza Damar, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vahit Bıçak'ın kendisi ile ilgili şikayette bulunduğunu duyurdu.

Anne Damar, Vahit Bıçak ile ilgili sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle hakaret iddiasıyla açılan soruşturmada ifade vereceğini belirterek, "2,5 yıldır gözyaşımı nimet yaptım karnımı doyuruyorum. Yaşıyor muyum, ölümüyüm bilmiyorum. Vahit Bıçak şimdi de beni şikayet etmiş. 56 yıllık ömrümde ilk defa ifade vereceğim. Kuzumu benden aldılar yetmedi, şimdi de kaybettikçe debelenen densizle uğraşıyoruz. Neye mal olursa olsun sütten ak kuzumun davasının sonuna kadar arkasındayım" ifadelerini kullandı.

İĞRENÇ SAVUNMAYA TEPKİ YAĞMIŞTI

Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca, maktule Ceren Damar’ı hedef alan açıklamaları toplumun büyük kesiminden tepkilere neden oldu. Kararın açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak, sanık avukatına tepki gösterdi. Bakan Gül şunları belirtti: “Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten Yargı; kazanmak için her yolu mubah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir. ‘Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır?’ sorusu, uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bu vesileyle, Ceren Damar’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi, iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil; önce iyi bir insan olmaya çalışın...”