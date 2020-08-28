Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ceren Duman cinayeti | 16 yaşındaki kızı uyuşturucuyla öldürmüşler

Zehir tüccarlarının son kurmanı İzmir'de henüz 16 yaşındaki Ceren Duman oldu. Bir haftadır kayıp olan talihsiz kızın cesedi moloz döküm alanında bulundu.

28 Ağustos 2020 Cuma 08:38
Ceren Duman cinayeti | 16 yaşındaki kızı uyuşturucuyla öldürmüşler

Ceren Duman cinayeti | 16 yaşındaki kızı uyuşturucuyla öldürmüşler



Bir haftadır her yerde aranan henüz 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni bir moloz  döküm alanında bulundu. Talihsiz genç kızın ölmeden önce uyuşturucu kallandığını belirleyen polis ekipleri, Ceren Duman'a uyuşturucu verdiği iddia edilen iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Aileler dikkat! Çocuklarınıza dikkat edin. 
İzmir'de, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü


İzmir'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti.

GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

UYUŞTURUCU ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günü Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
 

Kız arkadaşına önce uyuşturucu verdi, sonra tecavüze kalkıştı
Kız arkadaşına önce uyuşturucu verdi, sonra tecavüze kalkıştı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 
Karantinada uyuşturucu alemi yaparken can verdi
Karantinada uyuşturucu alemi yaparken can verdi
Diyarbakır'da hain tuzak son anda bozuldu
Diyarbakır'da hain tuzak son anda bozuldu
Türkiye uyuşturucu ile mücadele | Uyuşturucu kullanımı 9 kat arttı
Türkiye uyuşturucu ile mücadele | Uyuşturucu kullanımı 9 kat arttı
Katil halk otobüsü sürücüsü hakkında müebbet istendi
Katil halk otobüsü sürücüsü hakkında müebbet istendi
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Yılbaşı kutlaması ölümle bitti | Alkol ve uyuşturucu ile gelen facia
Yılbaşı kutlaması ölümle bitti | Alkol ve uyuşturucu ile gelen facia
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuÖlümCeren Duman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ceyhan'da dehşet gecesi, 3 kişi silahla öldürüldü
Ceyhan'da dehşet gecesi, 3 kişi silahla öldürüldü
Elif Sarı erkek çıktı | Sapkın kendini 'Cahillik ettim' diyerek savundu
Elif Sarı erkek çıktı | Sapkın kendini 'Cahillik ettim' diyerek savundu
Kablo hırsızları itfaeycilere silahla saldırdı
Kablo hırsızları itfaeycilere silahla saldırdı
Günnur Adıgüzel'e gaspçı şoku | Önce saldırıya uğradı 
Günnur Adıgüzel'e gaspçı şoku | Önce saldırıya uğradı 
Elif Sarı skandalı | Sosyal medyada iğrenç olay
Elif Sarı skandalı | Sosyal medyada iğrenç olay
Kızının ilişkisi olan adamın patronunu öldürmüştü | Mahkemede pardon dedi
Kızının ilişkisi olan adamın patronunu öldürmüştü | Mahkemede pardon dedi
Ümran Önür'ün ölümü | Manzara izlerken can verdi 
Ümran Önür'ün ölümü | Manzara izlerken can verdi 
Çakarlı saldırgan yakalandı | Aracını internetten satışa çıkarmış
Çakarlı saldırgan yakalandı | Aracını internetten satışa çıkarmış
Telefon şifresi vermeyen öz kızını ingiliz anahtarıyla dövdü
Telefon şifresi vermeyen öz kızını ingiliz anahtarıyla dövdü
Ceyda Yüksel cinayeti | Genç kız camları yumruklamış
Ceyda Yüksel cinayeti | Genç kız camları yumruklamış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim