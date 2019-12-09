Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
108882
ALTIN
273.257
DOLAR
5.8009
STERLİN
7.6387
EURO
6.4241

Ceren'in katili Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Balerin kız Ceren Özdemir'i vahşice öldüren Özgür Arduç adlı katil götürüldüğü Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı.

Ceren'in katili Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Balerin kız Ceren Özdemir'i vahşice öldüren Özgür Arduç adlı katil götürüldüğü Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:02
Ceren'in katili Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı


Ceren'in katili Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı


Türkiye o vahşi katili, Ordu'da işlediği korkunç cinayet ile tanıdı. Henüz Üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), adlı katil Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.


'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti.

Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.
 

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevi firarisi çıktı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cezaevi firarisi çıktı
Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi
Balerin Ceren Özdemir cinayeti | Evinin önünde katledildi
Manken Ceren Kaplakarslan'a saldırı olayında nişanlısına tahliye
Manken Ceren Kaplakarslan'a saldırı olayında nişanlısına tahliye
Ceren Damar'ın katili şantajcı çıktı
Ceren Damar'ın katili şantajcı çıktı
Kopyacı katil | Ceren Damar'ın katiline en ağır müebbet
Kopyacı katil | Ceren Damar'ın katiline en ağır müebbet
Üniversitede kopya cinayeti: Öğretim üyesi can verdi
Üniversitede kopya cinayeti: Öğretim üyesi can verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşenur'u Güven'i ölüme sürükleyen adam yine tahliye edildi
Ayşenur'u Güven'i ölüme sürükleyen adam yine tahliye edildi
Uyurken modeminizi kapatmayı unutmayın
Uyurken modeminizi kapatmayı unutmayın
Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama
Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama
Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!
Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!
Sokak ortasında dayak atan sevgilisinden şikayetçi olmadı
Sokak ortasında dayak atan sevgilisinden şikayetçi olmadı
Cezaevinden gelinlikle karşıladığı kocası işkencesi çıktı
Cezaevinden gelinlikle karşıladığı kocası işkencesi çıktı
Taksim'de Pakistanlı, Suriyeli çocukları taciz etmiş
Taksim'de Pakistanlı, Suriyeli çocukları taciz etmiş
Kadıköy'de kaza, lokantaya daldı, aracını bırakıp kaçtı
Kadıköy'de kaza, lokantaya daldı, aracını bırakıp kaçtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim