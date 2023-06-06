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Cevizlibağ'da teknoloji mağazısı alevlere yenik düştü

Türkiye'nin en ünlü taknoloji marketler zincirinin İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan mağazasında gece yangın çıktı.  Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

06 Haziran 2023 Salı 09:59
Cevizlibağ'da teknoloji mağazısı alevlere yenik düştü

Cevizlibağ'da teknoloji mağazısı alevlere yenik düştü



İstanbul'da Cevizlibağ'da bir teknoloji mağazasında gece saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Alev alev yanan mağaza itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken yangında ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.

Zeytinburnu ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi’nde bulunan bir teknoloji mağazasında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında teknoloji mağazasının büyük bir bölümü alevler içinde kaldı.

Yangını gören ve büyük bir korkuyla kendilerini sokağa atan site içerisindeki vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bulunduğu binaya müdahale ederken mağazanın yoğun duman altındaki üst katında bulunan camları da kırarak içeri girdi. İçeride herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldıktan sonra yangın müdahaleler sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir olarak bölgede beklerken, polis olay hakkında soruşturma başlattı.


GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Yangını gören Gafur Akyüz yaşananları, "Güvenlik arkadaşlarla otomasyonda oturuyorduk. Bu arada sitede üst yönetimdeyim. İlk alarmın öttüğünü duyduk. Önce hırsız sandık. Güvenliğe haber verdik. Onlar koşturdu. Hırsız olmadığını anladıklarında dumanlar çıkmaya başladı. Zaten itfaiyeci arkadaşlar da gerçekten çok çabuk geldi. Zamanında müdahale ettiler. Büyük ihtimalle şuradaki klimalardan yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Bayağı kötüydü. Karşı mahallelerden bile dumanlar görülüyordu. Şimdi burayı söndürdüler. Yıllardır ikinci seferdir böyle bir yangın oluyor burada. Ama en büyüğü buydu. Bu yangın etkili oldu ve patlama sesleri duyuldu. Camlar patladı içeride. Büyük ihtimalle olan camlara oldu. İtfaiye gerçekten çok zamanında geldi. Hakkını vermek lazım. Çok çabuk geldiler. Bayağı araç da geldi. Şu anlık bir sıkıntı yok." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
CevizlibağVatan Bilgisayar
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