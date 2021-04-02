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Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma

Tartıştığı eşini elleriyle boğarak öldüren adamın mazereti duyanları şaşkına çevirdi. Serkan Önal "Ben ölünce başkasıyla evlenmesin diye öldürdüm" diyerek kendini savundu

02 Nisan 2021 Cuma 13:50
Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma


Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma

İzmir'de, tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı elleriyle boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözlü olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen yazılı ifade vermeyi reddeden Serkan Önal'ın yakınlarına, "ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği" ortaya çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede, iddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan (32) haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı.

KANEPEDE OTURURKEN BULUNDU

Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı (41) ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELLERİYLE BOĞUP, YAKLAŞIK 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi. Serkan Önal ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 03.04.2021 13:58
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