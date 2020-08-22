Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ceyda Yüksel cinayeti | Genç kız camları yumruklamış

İzmir'de Serkan Dindar adlı 38 yaşında bir adamın evinde cam kırıklarının neden olduğu esrarengiz bir olayla hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in otopsi raporu ortaya çıktı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:18
Ceyda Yüksel cinayeti | Genç kız camları yumruklamış

Ceyda Yüksel cinayeti | Genç kız camları yumruklamış


Ceyda Yüksel'in ölümünün ardından, genç kızın can verdiği evin sahibi Serkan Dindar gözaltına alındı. Emniyette ilk ifadesinin ardınan tutuklanan Serkan Dindar genç kızın otostop çekerek Samsun'dan İzmir'e kadar geldiğini iddia etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, 20 Ağustos gecesi Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada Ceyda Yüksel hayatını kaybetti. Olayda, evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri Ceyda Yüksel’in (21) cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenirken olayla ilgili evin sahibi Serkan Dindar (38) ise gözaltına alındı.

"EVİMDE KALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Edinilen ilk bilgilere göre emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Serkan Dindar’ın emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Ceyda Yüksel ile olaydan 2 gün önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını anlatan Serkan Dindar, “Kendisi, İzmir dışında olduğunu ve 1-2 gün içerisinde İzmir’e geleceğini ancak kalacak yeri olmadığını söyledi. ‘Buyrun gelin. Bende kalabilirsiniz’ dedim. Kendisi bana cep telefonu numarasını verdi. Kendisine cep telefonumdan evimin konumunu attım.


"EVLENİP BOŞANDIĞINI ANLATTI"

Otostopla Samsun’dan İzmir’e geleceğini söyledi. 19 Ağustos gecesi 01.00 sıralarında evime geldi. Alkol almıştım ama kendimdeydim. Köpeği ve sırt çantası vardı. Evimin bahçesinde biraz oturduk. Daha sonra kendisini uygun bir odada misafir ettim. Ertesi gün öğle saatlerinde mangal yakıp alkol almaya başladık. Bana, daha önce evlenip boşandığını ve babası ile maddi sorunlar yaşadığını söyledi” dedi.

"KAPININ CAMINA YUMRUK ATTI"

Olay günü saat 20.00 civarında Alsancak semtindeki bir bara gidip alkol aldıklarını söyleyen Serkan Dindar, gece yarısına doğru ticari taksi ile evine döndüklerini ifade ederek, “Kendisine herhangi bir şiddet uygulamadım. Tartıştık ama çok alkollü olduğumuz için tartışmanın içeriğini hatırlamıyorum. Eve geldiğimizde Ceyda evin kapısını sert bir şekilde kapattı. Sonra kapının cam bölümüne yumruk attı.

"FİZİKSEL BİR TEMASTA BULUNMADIM"

Cama vurduktan sonra yanına gittiğimde sağ kolunu tuttuğunu gördüm. Bahçeye çıkıp 112’yi aradım. Tekrar yanına geldiğimde yerde yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. 112’yi bir daha aradım. Daha sonra da polisi arayıp ‘arkadaşım intihar etti’ diye ihbarda bulundum. Ceyda’ya hiçbir şekilde fiziksel temasta veya şiddette bulunmadım. Bana sinirlendiği için kapı camını kırmış olabilir” diyerek olayda herhangi bir suçunun olmadığını ifade etti.

CAM KESİKLERİ BİR NOKTADA TOPLANMIŞ

Öte yandan, olay yeri inceleme raporunda, evde kavga edildiğine ilişkin bir dağınıklık bulunmadığı, masanın üzerinde şişeleri devrilmediği yer alırken, ölüm muayene tutanağında ise Ceyda Yüksel’in vücudunda cam kesisi haricinde bir darp cebir izinin bulunmadığı ve cam kesiklerinin vücudun tek bir bölgesinde toplandığı ifade edildi.

ÖLÜM RAPORU: "YUMRUK ATMIŞ OLABİLİR"

Raporlara göre Ceyda Yüksel’in cama yumruk atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, talihsiz kızın babası da kızının psikolojik ilaçlar kullandığını ancak intihara meyilli olmadığını ifade ederek sanıktan şikayetçi oldu.

Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var
Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var
Şengül Vatansever cinayeti | Acımasız katil ibretlik ceza
Şengül Vatansever cinayeti | Acımasız katil ibretlik ceza
Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı
Genç kızın yardım çığlığı hayatını kurtardı | Saplantılı adam tutuklandı
Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm
Bodrumda vahşi cinayet sonrası kırmızı âlarm
Merve Kotan cinayeti | Katile 2 kez müebbet çıktı
Merve Kotan cinayeti | Katile 2 kez müebbet çıktı
Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı
Miray Yılmaz cinayeti | Katil sıktı kaçtı
Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Ayşegül Aktürk cinayeti | Saplantılı aşık dehşet saçtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarının gözü önünde arabadan atladı hayatını kaybetti
Çocuklarının gözü önünde arabadan atladı hayatını kaybetti
Muğla'da yemek yiyen genç kıza uçan tekmeli saldırı
Muğla'da yemek yiyen genç kıza uçan tekmeli saldırı
Yürüyüş yolunda taciz | Mahkeme zanlıyı evine yolladı
Yürüyüş yolunda taciz | Mahkeme zanlıyı evine yolladı
Trafikte maganda dehşeti | İkinci Baklavacı olayı
Trafikte maganda dehşeti | İkinci Baklavacı olayı
Vali miras yüzünden silaha sarıldı, 2 ölü var
Vali miras yüzünden silaha sarıldı, 2 ölü var
Büyükçekmece Gölü'nde kırmızı alårm | Su seviyesi hızla azalıyor
Büyükçekmece Gölü'nde kırmızı alårm | Su seviyesi hızla azalıyor
Balkondan tencere atarken düştü, sosyal medyada gündem oldu
Balkondan tencere atarken düştü, sosyal medyada gündem oldu
Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var
Sakarya Erenler'de eski nişanlı cinayeti | 2 ölü 4 yaralı var
Bisikletli kuyumcu soyguncuları vurularak yakalandı
Bisikletli kuyumcu soyguncuları vurularak yakalandı
Konya'yı karıştıran taciz iddiası | Reklamcıya 1.8 yıl hapis
Konya'yı karıştıran taciz iddiası | Reklamcıya 1.8 yıl hapis

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim