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Cezaevinden izinli çıktı, eşini 20 yerinden bıçakladı

Eşi Gülten Karazeybek'i cezaevinden izinli çıkarak 20 yerinden bıçaklayarak kazan katil ruhlu eş, jandarma tarafından yakalandı.

31 Aralık 2019 Salı 09:20
Cezaevinden izinli çıktı, eşini 20 yerinden bıçakladı


Cezaevinden izinli çıktı, eşini 20 yerinden bıçakladı


Kadınlara yönelik vahşi saldırıların önü alınamıyor. Son saldırı Manisa'da meydana geldi. Yarı açık cezaevinden izinli çıkarak Manisa'ya gelen Abdürrahim Karazeybek adlı katil ruhlu koca nihayet yakalandı.


Cezaevinden izinli çıkarak firar eden ve Manisa'da yaşayan eşinin yanına gelen Abdürrahim Karazeybek, eşini 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kaçan cani koca jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.

İstanbul'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar eden Abdürrahim Karazeybek (30), Manisa Turgutlu'daki evine gelerek dehşet saçtı. Cani koca, eşi Gülten Karazeybek'i teyzesinin evinin yakınında yakalayarak 20 yerinden bıçakladı.

Olayın ardından Abdürrahim Karazeybek kaçarken, kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ise teyzesinin evine sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Karazeybek'i devlet hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı kadının yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, kaçan cani koca ise jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiManisa
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