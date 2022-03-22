Ciciş Kardeşler | Esra Ersoy'a 10 yıl hapis



Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 10 yıl 1 ay hapis cezası verilerek, yakalama kararı çıkarılan 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra Ersoy, Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı getirildi.



Bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ersoy hakkında, 10 Mart'ta yapılan duruşmada, "Cinsel istismar" suçundan 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay toplam 10 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Esra Ersoy, dün akşam adli kontrol yükümlülüğü nedeniyle imza vermek için gittiği Etiler Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde, kelepçeli olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan Esra Ersoy, duruşmaya çıkarılmak üzere bekletildi. Esra Ersoy'a kardeşi Ceyda Ersoy yanında bulunarak destek verdi.

“İFTİRAYA UĞRADIM, BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM”

Geceyi nezarette geçiren Esra Ersoy, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Ersoy, ağlayarak, “İftiraya uğradım, ben böyle bir şey yapmadım ki pişman olayım” dedi. Öte yandan Ersoy’un emniyette, “Kamu malına zarar verme”, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “Açıktan Hırsızlık” ve “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

“13 YAŞINDA GİBİ DURMUYORDU”

Esra Ersoy da sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" demişti.

“UYANDIĞIMDA ELBİSEMİN ÖNÜ YIRTIKTI”

Ersoy, açıklamasında telefonunu S.B. adlı çocuğun otel odasında şarj edebileceğini söylemesi üzerine odasına gittiğini belirterek, “Telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım (2 gündür uyumamıştım). Ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmış ki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş, kendi işlediği suçu bana atmış. Kapı çalmış, kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Bu nasıl adalet. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor. Allah yukarıda biliyor ki ben masumum, Allah’ım beni bu kabustan uyandır” açıklamasında bulundu.

“ SENDEN PARA İSTEMİYORUM "

“KAMERA ŞAKASI OLDUĞUNU SÖYLE”

Dava dosyasına göre Esra Ersoy, geçen yıl Bodrum’da ailesinin kiraladığı konutta tatil yapan 13 yaşındaki S.B.’nin yalnız olduğu sırada evin kapısını çaldı. Ersoy, S.B.’ye erkek arkadaşından kaçtığını söyleyerek eve girdi. Bir süre sonra Ersoy, S.B.’nin evinde uyuşturucu hap aldı. Aldığı hapın etkisiyle, “Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor, senden para istemiyorum" diyen Ersoy, daha sonra S.B.’nin şortunu indirerek tacizde bulundu. Bir süre sonra S.B.’nin annesi kapıya geldi.

Ersoy, S.B.’ye annesi kapıyı açtığında bunun bir kamera şakası olduğunu söylemesini istedi. Kendisini tanıtan ve ünlü biri olduğunu söyleyen Ersoy, bir süre sonra annenin eve girmesiyle konutu terk etti. S.B.’de annesine başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine aile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ersoy, taciz iddiasını reddederken eve girdiğini kabul etti.

MAHKEME 10 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme yargılama sonucunda Ersoy’u, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum etti. Ersoy’un işlediği diğer suçun ’tehdit’ değil ’tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme, sanığa bu suçtan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ersoy’a toplamda 10 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme ayrıca tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.



