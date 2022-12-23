'Ciciş kardeşler'in evine polis baskını

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra Ersoy’un evine baskın düzenledi.

'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Esra Ersoy’a ait elektronik eşyalara el koyan polis ekipleri, kardeşi Ceyda Ersoy’un odasında rulo şekline getirilmiş para buldu. Pencerenin açık olmasından şüphelenen polis aşağıda ise kutu içerisinde bir miktar kokain ele geçirdi.

KUTU İÇİNDE UYUŞTURUCU YAKALANDI

Bu çerçevede savcılığın “elektronik eşyalara el koyma” kararı göndermesi üzerine dün akşamüstü harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ersoy’un evine baskın düzenledi.



"BURADA OLMAM KOMİK"

Evde bir süre arama yapan polis ekipleri, elektronik eşyalar olan dizüstü bilgisayar ve flash belleklere incelemek üzere el koydu. Evde aramalara devam eden Beşiktaş polisi, kardeşi Ceyda Ersoy’un (35) odasında rulo şekline getirilmiş 50 lira buldu. Odanın penceresinin açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, aşağıda ise kutu içerisinde 15 gram kokain ele geçirdi.

Aramaların ardından Ceyda Ersoy, Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine götürülen Ersoy’un ifadesi alırken suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyette “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan işlemleri tamamlanan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edildi.



Ersoy, konuyla ilgili sorularına, “Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey” diye yanıt verdi.

Öte yandan Ersoy’un emniyette, “intihara teşebbüs”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “mala zarar verme” ve “hayasızca hareketler” gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce “basit yaralama” suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti. Bu çerçevede imza atmak için geçtiğimiz Mart atında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.