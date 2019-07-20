Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuk'un bilinmeyen yönleri

Çiftlik Bank dolandırıcılık olayından 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Cudi Cumhur, Tosuncuk Mehmet Aydın için "Yüksek egosu vardı. İşi bittiği adama saygısı da biter, acımazdı" dedi.

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık olayının zanlısı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın bilinmeyen yönlerini, yakın çalışanı anlattı. MASAK raporlarına göre 200 bin kişiyi dolandıran ve 2 milyar liranın üzerinde vurgun yaparak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın insani ilişkilerde son derece acımasız bir iolduğunu anlatan Cudi Cumhur "Kimseyi kendiyle eş veya kendine denk görmezdi. Hep tepeden bakardı. Sadece benim için değil, herkes için bu tavrı geçerliydi" dedi.

ÇİFTLİK BANK YAZILIMINI O YAPTI

Cudi Cumhur, Çiftlik Bank’ın yazılımını geliştiren, sistemin teknik işleyişini kontrol eden kişiydi. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a yakın çalışıyordu. Ondan gelen talepleri yerine getiriyor, yeni gelişen durumları da Aydın’a raporluyordu. Aydın ile birlikte Arjantin’e gitti.

Çiftlik Bank benzeri bir sistemi orada da kurmak için 5.5 ay çalıştılar. Bürokrasiye takılınca geri döndüler. Daha sonra aralarında sorun çıkınca Çiftlik Bank’tan ayrıldı. 23 Nisan 2018’de İstanbul’da yakalandı. Maltepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki yaklaşık 15 aylık tutukluluğun ardından 4 Temmuz’da diğer tutuklu sanıklarla birlikte tahliye edildi.

TOSUN KAÇTI BUNLAR KAFESTE

"Cezaevinde kaldığım süre boyunca sayısız avukat ziyarete geldi. Bizde çok para olduğunu düşünüyorlar. Bazıları ‘Ben seni garanti çıkartırım’, kimi ‘Tanıdıklar var, onları devreye soktum’ diyordu. Bazısı ‘Senin hukuki durumun ötekilerden daha iyi’ diyordu.

Orada binlerce mahkûm var. Biz, (Çiftlik Bank tutukluları) onların içinde çok dikkat çektik. ‘Tosun kaçtı, paraları yiyor, bunlar kafeste kaldı’ diyorlardı. Gardiyanlar bile hafif alay yollu bize böyle takılıyorlardı.

Mafyanın güçlü isimleri de vardı ama biz onlardan meşhurduk. Orada bizi rahatsız eden olmadı. Beraber yargılandığımız şahıslardan biri ifadelerimi değiştirmem için avukatı vasıtasıyla baskı yapmaya çalıştı. Kabul etmedim, savcıya da bildirdim."

YENİ İŞ TEKLİFLER GELDİ



"Cezaevinde 4-5 tutuklu işadamıyla tanıştım. Onlardan da teklif geldi. Dışarı çıktığımda da ortak tanıdıklar vasıtasıyla gelen teklifler oldu. Hepsini reddettim. Çiftlik Bank sürecinde iyi kötü edindiğimiz bir tecrübe var tabii. Bundan istifade etmek istiyorlar. Kimi profesyonel, kimi de art niyetli. Yatırım şirketlerinden de teklif aldım. Çiftlik Bank’ın farklı varyasyonlarının yazılımını yaptırmak istiyorlar. Bu tekliflerin hukuki olanı da var, gayri resmi olanı da. Kendilerine göre legal ve hukuki. Sermaye toplayıp, yatırım ortaklığı gibi bir plan var kafalarında. Ama neticenin ne olacağı belli. Mehmet Aydın da aynı hukuki ve legal mesajlarla yola çıkmıştı."

'EGOSU YÜKSEKTİ'

Cudi Cumhur, Mehmet Aydın’ın nasıl biri olduğunu anlatırken şunları söyledi: “Egosu yüksekti. Bunun nedeni parayı sonradan görmüş olmanın etkisi de olabilir. Kimseyi kendiyle eş veya kendine denk görmezdi. Hep tepeden bakardı. Sadece benim için değil, herkes için bu tavrı geçerliydi.

Kendine lâzım olduğunu, faydalı olacağını düşündüğü personeline çok yakın davranırdı. Jargonunu yumuşatarak etki alanına alırdı.

Herhangi bir insani kaygı da gütmezdi. İşi bittiği adama saygısı da biterdi, acımazdı. Şiddet eğilimi vardı.

Çiftlikbank olayından insanların bir ders aldığını ve farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Ama çift taraflı bir etki oldu. Mehmet Aydın’a özenen çok kimse var. Eleştiren kadar, mizahen de olsa öven ve takdir eden var. Mahkûmlar arasında Mehmet Aydın bir fenomen. Cezaevine girse orada çok daha meşhur olacağına eminim.”