Çiğ köfteci saldırganından akıllara durgunluk veren savunma

'Sizin yüzünüzden işimden kovuldum, çocuklarım aç kaldı' diyerek sosyal medyada çiğ köfteciye saldırısını savunan ve hakaretler savuran zanlı, polis tarafından yeniden gözaltına alındı

Afyon'da yediği çiğ köftenin acılı olduğu iddia edenG.Ş. iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'a saldırmıştı, sosyal medyadan yayılan görüntüler tepki çekmişti. G.Ş. sosyal medyadan 'pes' dedirten açıklama yaptı. Saldırgan şahıs, tekrar gözaltına alındı.

23 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'ın İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'tan acısız çiğ köfte istedi. Koç, dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi.

G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Yılmaz Koç ile tartışmaya başladı. Koç, çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Koç'a tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı.

Küfürler eden G.Ş., çalışana yumruklar savurdu. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, Yılmaz Koç'u yumruklayan G.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli yeniden gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkânında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın kararıyla Emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi. G.Ş. sosyal medyadan, "İstediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum.” "Abartılacak bir şey yok. "Hak edene hakkını verdim sadece", "O hikayeyi bir de kurttan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş", "Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı. Evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin", "Siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz", "Arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir", "Nolur iş bulmama yardım edin 3 çocuğum var açlıktan ölürüz bir nolur" paylaşımlarında bulundu.

ÇİĞ KÖFTE FİRMASI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye genelinde faaliyet gösteren çiğ köfte firması ise Afyonkarahisar'daki şubesinde çalışan Yılmaz Koç'un yaşadığı olay ve durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Koç'un işten ayrılmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu talihsiz olayda çalışanımız, evrensel insani değerlere ve kurumsal kimliğimize yakışır şekilde hareket etmiş, en ağır tahrikler karşısında bile efendiliğini bozmadan davranış sergilemiştir. Tarafımıza gelen sorularda, çalışanımızın iş akdinin feshedilip edilmediği merak edilmektedir. Bilakis çalışanımıza, şartlarının iyileştirilerek ve terfi alarak çalışma hayatına devam etmesinin önerildiğini belirtmek isteriz. Çalışanımızın sağlık durumu şu an iyidir. Talihsiz olayın olumsuz etkilerini atlatabilmesi için kendisine istirahat izni verilmiştir" denildi.

'HAKARETLER, KÜFÜRLER SAVURARAK DARBETTİ'

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle G.Ş. tarafından darbedilen iş yeri çalışanı Yılmaz Koç, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne geldi. Çalıştığı çiğ köfte şubesinin Türkiye genelindeki sahibi olan Abdulkadir Demirel, ablası ve babasının eşlik ettiği Yılmaz Koç, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Yaşanan olayı anlatan Yılmaz Koç, G.Ş.'nin alkollü olduğunu savunarak, "Bir acısız çiğ köfte istedi. Tabii dedim, yaptım, verdim. Yemeğe başladığında iki tane arkadaşı geldi. Onlara da dürüm istedi. 'Acılı mı acısız mı yapayım' dedim. 'Hayır onlara acılı yap' dedi. İki dürümü hazırlarken 'bu da acılı olmuş' dedi. 'Abi ben size acısız yaptım. İstersen tekrar yapayım' dedim. 'Ya ben bilmeyecek miyim, acılı bu' dedi. Kalktı, geldi, 'gel tadına bak' dedi. 'Abi acısız dürüm bu. Bak, ben acılı ikram edeyim' dedim, Sonra 'ben bunu yemem' dedi, oturdu. 'Acısız dürümü ilk kez böyle yiyorum' dedi. Sonra 'abi acısız yaptım istersen tekrar yapabilirim' dedim. 'Gerek yok' dedi. Sonra sinirlendi, birden elindeki çiğ köfte dürümünü bana fırlattı. Hakaretler, küfürler savurarak tezgahın arkasına geçip darbetti" dedi.

'KENDİMİ SAVUNDUM SADECE'

G.Ş.'nin alkollü olduğunu anladığı ve olayın meydana geldiği yerin çalıştığı iş yeri olması dolayısıyla karşılık vermek istemediğini vurgulayan Yılmaz Koç, "O yüzden kendimi savundum sadece, sonra sakinleştirmek için çabaladım ama sakinleşmedi. Arkasından gelen müşteriyi görünce zaten dükkandan çıktı, para fırlatarak. İşten ayrılmadım aslında. Hem kendimi dinlenmek için hem de ailemin içi rahatsın diye bir süre izin aldım. Patronum da yardımcı oldu, tabii dedi kendini dinle, izin al. Bir süre sonra tekrar döneceğim işime. İşten çıkma gibi bir olayım yok" diye konuştu.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

G.Ş.'nin, kendisine küfredildiği iddialarının sorulması üzerine Yılmaz Koç, şu açıklamayı yaptı: "Bizim kameramız sesli ve görüntülü. seslerin hepsi mevcut orada. Emniyete de verildi, haberlere de çıktı. Benim hiçbir şekilde ona küfür ya da hakaret söylemim olmadı. Adli yollardan adalet yerini bulsun, cezasını çeksin. Tabii ki şikayetçi oldum. Savcılığa da ifade vermek için geldim. Adli yolları takip ediyorum."

HUKUKİ ÇERÇEVEDE KONUNUN ARKASINDAYIZ, TAKİPÇİSİYİZ

Abdulkadir Demirel ise Yılmaz Koç'un sonuna kadar yanında ve arkasında olduklarını belirterek, "Sosyal medyada çok üzerimize geliyorlar, işten çıkarıldığı ile alakalı. Burada ailesi de var. Biz bir süre psikolojik olarak düzelsin diye kendisine izin verdik. Herhangi bir şekilde işten çıkarılması söz konusu değildir. Her türlü de hukuki çerçevede konunun arkasındayız, takipçisiyiz bundan sonraki süreçte" dedi.