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Cinayet zanlısı, sevgilisiyle canlı yayın yaptı

Denizli Honaz'da düğünde çıkan olay sırasında bir kişiyi öldüren, ardından iki kişiyi yaralayan cinayet zanlısı, sevgilisi ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

13 Ağustos 2021 Cuma 15:55
Cinayet zanlısı, sevgilisiyle canlı yayın yaptı


Cinayet zanlısı, sevgilisiyle canlı yayın yaptı


Denizli'nin Honaz ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber canlı yayın yaparak teslim olacağını söyledi.

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S. ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonundan taşıp sokak aralarında devam eden kavgada Bayram S., üzerinde bulunan silahı peş peşe ateşledi.

Bayram S.'nin silahından çıkan kurşunlar kavga ettiği R.K.'nin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya'nın başına, R.K.'nin kardeşi C.K.'nin ise göğsüne isabet etti. Yaralı üç genç, ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aldığı alkolün etkisiyle üç kişiyi yaralayan Bayram S., aracıyla bölgeden kaçtı. Durumu ağır olan evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), yaşam savaşına üç gün direnebildi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Ekiplerin geniş çaplı araştırma yaparak Bayram S.’yi bulmak için çalışma başlattı. Aradan geçen 5 güne rağmen bulunamayan Bayram S., bugün sosyal medya hesabından ‘Son kez' başlığıyla kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın açtı. Bir aracın arka koltuğunda yapılan yayında mutlu ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken zanlı S., yayından gelen bir soru üzerine teslim olacağını belirterek kendini götüren arkadaşına, “Abi sen biraz yavaş git son kez Bağbaşı'nı göreyim” isteğinde bulundu.

“KADERİMİZ BÖYLEYMİŞ”

Neşeli tavırlarını devam ettiren Bayram S., “Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim” dedikten sonra kız arkadaşı ise, “Bakın bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum” dedi. Ardından zanlı ise, “Ne yapalım kaderimiz böyleymiş” dedikten sonra yayına son veriliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
DenizliHonazCinayet
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