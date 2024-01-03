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Cinsel istismar kurbanı kız, 3'ncü kez ölmek istedi

Sarıyer'de Zelal adlı 19 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu. Genç kız ‘Abilerim istismar etti, ailem intinar için baskı yaptı’ diye isyan etti

03 Ocak 2024 Çarşamba 11:15
Cinsel istismar kurbanı kız, 3'ncü kez ölmek istedi






Cinsel istismar kurbanı kız, 3'ncü kez ölmek istedi


İstanbul TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde üst geçitten yola atlayan ve hava yatağına düşen 19 yaşındaki kadının hayat hikayesi kan dondurdu. Ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığı iddia edilen genç kızın, ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü.

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde 25 Eylül 2023'te yaşanan olayda 19 yaşındaki Zelal A., üst geçitte intihar girişiminde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolun yan yol kısmını trafiğe kapatmış, itfaiye ekipleri ise hava yatağı açmıştı. 

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar çerçevesinde ikna olmayan şahıs, kendini aşağıya atmıştı. Hava yatağına düşen genç kız hafif yaralı olarak kurtarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Şahsın atladığı o anlar ise kameralara yansımıştı.

“AİLEM BASKI YAPTI”

Olayın ardından tedavisi tamamlanarak emniyete götürülen genç kızın, intihar girişiminin ardından dram çıktı. Hayat hikayesi kan donduran kadın ifadesinde, ağabeyleri tarafından 2021 yılında cinsel istismara uğradığı için ailesi tarafından “intihar et” baskısı yapıldığını iddia etti. 6 adet suç kaydı olduğu öğrenilen genç kızın, bir hastanenin psikiyatr bölümüne giriş yaptığı ve ilaç yazıldığı ayrıca yatış önerildiği ancak hastanenin bilgisi olmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi.


Genç kızın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise 2021 ve 2022 yılında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ifade verdiği, 3 kez intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca kadının geçen sene haziran ayında da ailesi tarafından alıkonulduğu iddiasıyla emniyette şikayetçi olduğu öğrenildi. 

Son intihar girişiminin ardından emniyette ifadesi alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


 

Son Güncelleme: 03.01.2024 11:51
Anahtar Kelimeler:
Istismar
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