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Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş

Ünlü bir kadın televizyoncunun eşinin tuhaf davranışları boşanma davasına dönüşünce, ev hayatıyla ilgili tüm özel bilgiler ortalığa düküldü.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:48
Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş

Çocuk babasının resmini 'Kadın gibi' çizmiş
 


Sosyal medya başta olmak üzere son üç gündür haber kanalları ve TV'lerde tartışma konusu olan ünlü televizyoncunun özel ev hayatıyla ilgili gelişmelerde skandallar dizisine bir yenisi daha eklendi. A.B ile Kocası K.B. arasındaki boşanma davasında tanık olarak dinlenen N.A. 5 yaşındaki yeğeninin davranışları ve sözlerini aktardı. 
Evde başka bir kadın var sanıp, kocasının kendisine ait iç çamaşırlarını giydiğini öğrenen ünlü televizyoncunun ablasının verdiği ifadeler de ortaya çıktı.


Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu A.B. ile kocası K.B arasında görülen boşanma davasında 'tanık' olarak dinlenen A.B'nin ablası N.A, mağdur olan 5 yaşındaki yeğeni ile arasında geçen diyalogları paylaştı. Bu arada, iddiaların odağındaki K.B, özel ev hayatıyla ilgili bilgi ve görüntüleri paylaşan eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde tanıklık yapan N.A ifadesinde şunları anlattı:

"Kendi oğlumla, yeğenim sık sık beraber oyun oynardı. Bir gün oyun oynadıkları sırada kardeşim A.B. çamaşır asıyordu. Yeğenim kardeşimin iç çamaşırını gördü ve almaya çalıştı. 'Erkekler de sütyen takar' dedi. Biz 'Yok öyle bir şey' falan dedik. Geçiştirmeye çalıştık ancak yeğenim, 'Ama babam da takıyor' şeklinde cevap verdi.

BABAMDA BAZEN OLUYOR

Yeğenim yine anaokulundaki derste bir resim çizmiş. Çizdiği resimde babasını kadın gibi çizdiğini gördüm. Erkeklerde uzun saç olmayacağını söyledim. O da 'Bazen babamda oluyor' şeklinde cevap verdi."

MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI

Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi atanmasına karar verdi.

Dosyaya atanan bilirkişi Adli Destek Görevlisi Psikolog Y. D.'den mağdur çocuğun yaşadıklarının çocuk üzerinde etkilerine dair psikolojik bir değerlendirme yapılması istedi. Psikolog Y. D. mahkemeye bir bilirkişi raporu sundu.

Raporda, anaokuluna giden çocuğun babasına 'Neden etek giyiyorsun' dediği, babanın ise 'Denemek istedim' şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

"TRAVMATİK İŞKENCE UYGULADI"

Raporda ayrıca mağdur çocuğun konuyla ilgili detay vermekten kaçındığı, çoğunlukla konuyu değiştirdiğine vurgu yapıldı.

Ünlü televizyoncu A.B ise davada baba K.B.'nin cinsel gelişimini yeni oluşturan çocuğa çarpık cinsel bilgilendirmelerde bulunarak 'travmatik işkence' yaptığına dikkat çekti.
 

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KadınKadın Gibi
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