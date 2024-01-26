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Çocuk istismarcılarına yönelik operasyon | 37 gözaltı

İnternet üzerinden küçük yaşta çocuklarla ilgili müstehcen içerikler üretenlere yönelik 20 ilde yürütülen soruşturmada en az 35 kişinin tutuklandığı bildirildi

26 Ocak 2024 Cuma 21:24
Çocuk istismarcılarına yönelik operasyon | 37 gözaltı






Çocuk istismarcılarına yönelik operasyon | 37 gözaltı



Cumhuriyet savcılığının çocuk istismarcılarına yönelik yürüttüğü operasyonlar 20 ile yayıldı. Ankara merkezli soruşturmadan sosyal medyadan çocukların cinsel istismarıyla ilgili ürettiği içerikleri paylaştığı ileri sürülen 37 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların ev ve iş yerlerindeki bilgisayarlar ve cep telefonlarına el koyduğu açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi. 

Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı. 

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. 

Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Operasyonçocuk Istismarcıları
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