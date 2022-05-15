Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çocuk istismarcısına meydan dayağı

İstanbul Maltepe'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs sokak ortasında darbedildi.

15 Mayıs 2022 Pazar 10:53
Çocuk istismarcısına meydan dayağı

Çocuk istismarcısına meydan dayağı


İstanbul Maltepe'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs sokak ortasında darbedildi. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Maltepe'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile sokak ortasında darbedilen şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe Yalı Mahallesi'nde sokakta bir kişi darbedilmiş ve olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yaşanan olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın şüpheli kişinin iddiaya göre çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmasından kaynaklı nedenle çıktığını belirleyerek harekete geçti.

Polis kısa sürede şüpheli S.A.'nın kimliğini belirleyerek, Pendik'te yakaladı. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Istismarcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damadına tuzak kurmuş | Uğur Kahraman cinayeti çözüldü
Damadına tuzak kurmuş | Uğur Kahraman cinayeti çözüldü
Kırmızı bültenle aranan terörist, hastanede tedavi görmüş
Kırmızı bültenle aranan terörist, hastanede tedavi görmüş
Dayak atarak şifa dağıtan sahtekar yeniden ortaya çıktı
Dayak atarak şifa dağıtan sahtekar yeniden ortaya çıktı
Kaşıkçı elması çalındı mı? Milli Saraylar'dan açıklama geldi
Kaşıkçı elması çalındı mı? Milli Saraylar'dan açıklama geldi
Dolandırıcılık çetesinin içinde youtuber çıktı
Dolandırıcılık çetesinin içinde youtuber çıktı
Suriyeli kadınlarla alay eden şahıs gözaltına alındı
Suriyeli kadınlarla alay eden şahıs gözaltına alındı
Ziya İpek cinayeti | Suriyeli çalışan, patronunu vurdu
Ziya İpek cinayeti | Suriyeli çalışan, patronunu vurdu
Bursa Zafer Plaza'da tavan çöktü, büyük panik yaşandı
Bursa Zafer Plaza'da tavan çöktü, büyük panik yaşandı
'Çekiliş' yalanıyla dolandırıcılara 30 bin TL kaptırdı
'Çekiliş' yalanıyla dolandırıcılara 30 bin TL kaptırdı
Afyon Bolvadin'de sabaha karşı yangın, 15 iş yeri kül oldu
Afyon Bolvadin'de sabaha karşı yangın, 15 iş yeri kül oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim