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Çocuk istismarı skandalında halkın tepkisi sonuç verdi

Türkiye'yi ayağa kaldıran İsmailağa cemaatinde yaşanan çocuk istismarı konusunda halkın tepkisi geri adım attırdı, duruşma tarihi değiştirildi.

13 Aralık 2022 Salı 16:41
Çocuk istismarı skandalında halkın tepkisi sonuç verdi

Çocuk istismarı skandalında halkın tepkisi sonuç verdi

Türkiye'de infial yaratan ve her kesimden milyonlarca insanın lanetlediği 'tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' skandalında iddianame kabul edilirken, ilk duruşma tarihi ise 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Kamuoyundaki tepkilerin ardından davanın ilk duruşması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 30 Ocak 2023 tarihine çekildi.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.


Kadir İstekli'nin, Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken istismar ettiği ve H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti. İlk duruşma günü 22 Mayıs olarak açıklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.

DURUŞMA TARİHİ ÖNE ALINDI

Kamuyoyundaki tepkilerin ardından yargıdan geri adım geldi.

Buna göre tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ocak 2023 tarihinde görülecek.

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