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Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı

Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görselle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı.

13 Kasım 2020 Cuma 11:08
Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı

Çocuk parkına PKK sembolü | 2 müdür görevden alındı


Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görselle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Küçükçekmece'de bir çocuk parkında terör örgütünün sembollerini andıran yer döşemeleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M. görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği'den gelen açıklamada, şöyle denildi: 

"Küçükçekmece Belediyesinin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde 'PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikayet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine', söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırılması sağlanmıştır. denildi.

Küçükçekmece Kaymakamlığı'nın konuya ilişkin 12.11.2020 tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır."
 

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