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Çocuk tacizcisi 70 yaşındaki şahıs hakkında dava

Bolu'da bir park içinde tuvalette çocukları gizlice izleyen 70 yaşındaki adam önce serbest bırakıldı, aile şikayetci olunca hukuki süreç yeniden başlıyor

06 Eylül 2022 Salı 18:03
Çocuk tacizcisi 70 yaşındaki şahıs hakkında dava

Çocuk tacizcisi 70 yaşındaki şahıs hakkında dava

Bolu’da, park içerisindeki tuvaletin kırık bölmelerinden çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Ş.M. (70), “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanacak.

Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvalette bulunan bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. 


İzledikleri karşısında şoke olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

"10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ"

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından, güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ş.M., ailesinin daha önceden almış olduğu “akli dengesi yerinde değil” raporu sayesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuvalette Ş.M. tarafından izlenen çocuğun ailesi, şahsın serbest kalması üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Soruşturma çerçevesinde Ş.M.’nin sağlık raporunun yeniden alınmasına karar verildi. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kontrol edilen Ş.M. için, “akli dengesi kısmen yerinde değil” raporu verildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ş.M. hakkında iddia edilen suçlamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sonuçlandırdı. Ş.M. ile ilgili hazırladığı iddianameyi tamamlayan savcılık, şahsın “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan yargılanması için iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ş.M.’nin yargılanmasına başlanacak.

Anahtar Kelimeler:
BoluSapık
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