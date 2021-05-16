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Çocuklar kavga etti, aileler barışmak için buluştu kan döküldü

Çocukların kavgasının ardından, gençleri barıştırmak için bir araya gelen ailelerin buluşmasında kan döküldü, 1 kişi can verdi 2 yaralı var.

16 Mayıs 2021 Pazar 10:59
Çocuklar kavga etti, aileler barışmak için buluştu kan döküldü

Çocuklar kavga etti, aileler barışmak için buluştu kan döküldü


Mahallede kavga eden iki çocuğu barıştırma girişimi kan dökülmesiyle sonuçlandı. Trabzon'da çocukları kavga eden aileler barışma buluşmasında küfür yüzünden kavga etti. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Edinilen ilk bilgilere göre olay Trabzon'un Ortahisar ilçesi 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki iki çocuğun kavgasına aileler karıştı. Yakınları, çocukları barıştırmak için dün gece bir araya geldi.

HASTANE ÖNÜNDE KAVGIA ETTİLER

Ama aileler arasında tartışma çıktı. Küfürleşme üzerine bu kez aileler birbirine girdi. Birkan ve Gürkan Ö. kardeşler tabancayla vuruldu, B.K.A. ise bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada taraflar bu kez de Fatih Devlet Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etti. Kavgaya müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

MİLLİ BOKSÖR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Birkan Ö. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Onu vurduğu iddia edilen ve kendisi de bıçaklanan milli boksör B.K.A. ve diğer yaralı Gürkan Ö.'nün tedavisi devam ediyor. Polis hastane çevresinde güvenlik önlemlerini arttırırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKavgaCinayet
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