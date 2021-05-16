Çocuklar kavga etti, aileler barışmak için buluştu kan döküldü



Mahallede kavga eden iki çocuğu barıştırma girişimi kan dökülmesiyle sonuçlandı. Trabzon'da çocukları kavga eden aileler barışma buluşmasında küfür yüzünden kavga etti. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

HASTANE ÖNÜNDE KAVGIA ETTİLER

Edinilen ilk bilgilere göre olay Trabzon'un Ortahisar ilçesi 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki iki çocuğun kavgasına aileler karıştı. Yakınları, çocukları barıştırmak için dün gece bir araya geldi.

Ama aileler arasında tartışma çıktı. Küfürleşme üzerine bu kez aileler birbirine girdi. Birkan ve Gürkan Ö. kardeşler tabancayla vuruldu, B.K.A. ise bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada taraflar bu kez de Fatih Devlet Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etti. Kavgaya müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

MİLLİ BOKSÖR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Birkan Ö. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Onu vurduğu iddia edilen ve kendisi de bıçaklanan milli boksör B.K.A. ve diğer yaralı Gürkan Ö.'nün tedavisi devam ediyor. Polis hastane çevresinde güvenlik önlemlerini arttırırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

