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Çocuklarına kızdı, babasını dükkanda kurşunladı

Toplumda en küçük olayda silaha sarılma olayları artıyor. Çocuklara kızan bin şahıs, eline silah alarak kendisini kızdıran çocukların babasını kurşun yağmuruna tuttu.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:15
Çocuklarına kızdı, babasını dükkanda kurşunladı

Çocuklarına kızdı, babasını dükkanda kurşunladı

Toplumsal ruh halimiz giderek bozuluyor. Öfke kontrolünü, sukunetini adeta kaybettik. Kavga etmek, kan dökmek için sanki fırsat kollayan bireyler haline geldik 

Mersin'de güpegündüz düzenlediği silahlı saldırı ile cep telefonu satan iş yeri sahibini yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırının nedenini duyan vatandaşlar bu kadarına da 'Pes' dedi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken pişman olduğunu söyleyen şüpheli S.G., iş yeri sahibinin oğlunun kendisine terbiyesizlik yaptığı için babalarına ateş açtığını söyledi. Zanlı, "Çocukları bana terbiyesizlik yapmıştı ama ben çocuklara sıkmam. Babalarına sıkarım" dedi

Akıllara durgunluk veren olay Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki cep telefonu satan bir iş yerinde meydana gelmişti. Telefon satan E.A.'nın oğlu ile kavga eden S.G., 3 gün sonra kavga ettiği gencin babasının iş yerine gelerek güpegündüz kurşun yağdırmış, ayağından yaralanan E.A. hastaneye kaldırılmıştı.

ÇOCUKLARI TERBİYESİZLİK YAPTI VURDUM

Olaydan sonra Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda şüpheli S.G.'yi yakaladı. Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. gazetecilere, "Çocukları terbiyesizlik yaptığı için yaptım. Vurma amacım yoktu. Babası elini beline atınca ben de ateş ettim. Pişmanım, çocukları bana terbiyesizlik yapmıştı ama ben çocuklara sıkmam. Babalarına sıkarım" dedi. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tabancayla iş yerine giren şüphelinin ateş ederek dışarı çıktığı görülüyor. Elinde tabanca ile iş yerinden çıkan zanlı, önce yürüyerek ardından ise koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

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