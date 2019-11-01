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Çocuklarını yarı çıplak ve aç kitleyip gitti

Küçük yaşta çocukları evde yarı çıplak ve açlık içinde bırakarak gece evin kapısını kilitleyip giden yabancı uyruklu kadına komşularından tepki yağdı.

Çocuklarını yarı çıplak ve aç kitleyip gitti

Küçük yaşta çocukları evde yarı çıplak ve açlık içinde bırakarak gece evin kapısını kilitleyip giden yabancı uyruklu kadına komşularından tepki yağdı.

01 Kasım 2019 Cuma 22:07
Çocuklarını yarı çıplak ve aç kitleyip gitti

Çocuklarını yarı çıplak ve aç kitleyip gitti



Evde küçük çocuklarını yarı aç ve altı çıplak bıraktı, kapıyı kilitleyerek çıktı, üç yıldır oturduğu apartmanda kocasının savaşta öldü yalanını söyleyen kadına vatandaşlardan tepki yağdı. İstanbul Küçükçekmece’de en büyüğü altı yaşında üç çocuk anneleri tarafından evde yalnız bırakıldı. Gece boyunca aç ve yarı çıplak şekilde evde yalnız kalan, korkan ve ağlayan miniklerin yardımına babaları koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan baba, evin camını kırarak çocuklarını kurtardı.


Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan İbrahim El Muhammed isimli yabancı uyruklu baba, çocuklarını görmek üzere eski eşinin kaldığı adrese geldi.

Eşinin evde olmadığını ve çocukların ise evde kilitli olduğunu gören adam eski karısını beklemeye başladı. Evde yalnız, aç ve yarı çıplak halde kalan, en büyüğü altı yaşında olan Muhammed, Hüseyin ve Şamir isimli çocukların gece boyunca yanından bekleyen adam karısı gelmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

CAMI KIRDI ÇOCUKLARINI KURTARDI

Bu sırada evde bulunan camı da kıran adam çocukları bulunduğu yerden çıkarttı. Korkudan ve soğuktan ağlayan çocuklarına sarılan adam uzun süre onlarla gözyaşı döktü. 

Bu sırada ses üzerine dışarı çıkan komşular çocukların annesinin kendilerine kocasının üç yıl önce savaşta öldüğü şeklinde yalan söylediğini belirtti. 
Çocukların içler acısı halini gören vatandaşlar hemen evden çocuklara kıyafet ve yiyecek getirdi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kimlik tespitinin ardından çocukların babasıyla gitmesine izin verdi.

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